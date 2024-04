Greiz. Fahrradfahrer am Daßlitzer Kreuz verletzt. Ein E-Bike wurde gestohlen und Diesel geklaut und in einer Gartenkolonie wurde eine Hütte völlig zerstrört. Das alles nahmen die Diebe mit.

Betrunkener Fahrradfahrer wurde am Daßlitzer Kreuz verletzt

Am 8. April, gegen 23.15 Uhr, fanden Polizei-Beamte aus Greiz einen im Straßengraben liegenden Fahrradfahrer, kurz vor dem Daßlitzer Kreuz an der Bundesstraße 92. Der Fahrradfahrer schien gestürzt zu sein und war verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,52 Promille. Es bestand der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Deshalb wurde bei dem 44-jährigen Fahrradfahrer die Blutentnahme angeordnet.

Während der Maßnahmen der Polizei gab der Fahrradfahrer an, dass ihm zwei Autos entgegenkamen, welche sich überholten und er somit ausweichen musste und stürzte. Im Rahmen der geführten Ermittlungen werden folglich Zeugen gesucht, die Hinweise dazu geben können. Den Mann erwartet jedoch trotzdem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Gartenlaube verwüstet und Bäume gestohlen

In der Zeit zwischen dem 15. September 2023 und dem 8. April drangen unbekannte Täter in ein Gartengrundstück in der Kleingartenanlage „Straße zum Sportplatz“ in Triebes ein und verwüsteten dieses völlig. Dabei zerstörten die Täter die Gartenlaube, entwendeten Elektrogeräte, Elektrokabel und OSB-Platten. Ebenfalls fällten die Täter drei etwa zehn Meter hohe Nadelbäume auf dem Grundstück und entwendeten auch diese.

Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Greiz entgegen.

E-Bike am Bahnhof gestohlen

Am 8. April, zwischen 5 und 17.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein am Zeulenrodaer Bahnhof Untere Hardt abgestelltes und mittels Fahrradschloss gesichertes E-Bike der Marke Fischer im Wert von ca. 1500 Euro.

Diesel aus LKW abgezapft

In der Zeit zwischen dem 5. April, 11 Uhr und dem 8. April, 12.15 Uhr, wurden aus einem im Gewerbegebiet Winterleite in Berga geparkten LKW etwa 180 Liter Diesel entwendet. Die geschädigte Firma schätzt den Schaden im dreistelligen Bereich.