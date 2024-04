Greiz. Von der Versammlung von Jägern, über eine Vernissage und Kandidaten für die Gemeinderatswahl in Langenwetzendorf bis hin zum tagenden Gemeinderat in Langenwolschendorf.

Neues Amt für Migration im Landratsamt Greiz gebildet

Mit Wirkung zum 1. April 2024 gibt es im Landratsamt Greiz ein neues Amt für Migration. Innerhalb der Abteilung II ist das neue Fachamt mit zwei Sachgebieten gebildet worden. Das Sachgebiet 59.1 kümmert sich fortan um Asylangelegenheiten und Ausländerwesen, einschließlich der Koordination unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA). Das Sachgebiet 59.2 ist für Unterkünfte, Asyl und Einbürgerung zuständig.

Durch die verbesserte Organisationsstruktur entfallen doppelte Verwaltungswege und durch schnellere behördeninterne Abläufe wird der Verwaltungsaufwand zusätzlich verringert. Die zuvor in verschiedenen Ämtern angegliederten Ausländer- und Asylangelegenheiten werden nun in einem Amt zentralisiert. Auch für die Bürger entsteht damit eine einzige Ansprechstelle.

Grund für die Neubildung des Amtes für Migration waren neben den weiter anhaltenden, regelmäßigen Transfer-Zuweisungen von Asylbewerbern durch das Thüringer Landesverwaltungsamt auch die neuen gesetzlichen Vorgaben für längere Asylverfahren.

Die neue Behörde wird von Sven Maiwald, dem Leiter des Sozialamtes, in Personalunion geführt.

Einwöchige Vollsperrung in Hohenleuben

Vom 15. bis voraussichtlich 19. April 2024 wird die Landesstraße L1083 in der Ortslage Hohenleuben, Höhe Zeulenrodaer Straße 3, voll gesperrt. Die Firma Wieduwilt Bau GmbH führt in diesem Zeitraum im Auftrag des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Zeulenroda (WAZ) dringend erforderliche Arbeiten an einem Kanal aus. Diese Arbeiten können nur unter Vollsperrung der Straße ausgeführt werden. Eine Umleitung wird innerorts ausgeschildert. Alle betroffenen Anlieger, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.

Versammlung des Hegerings Weidatal

Am Donnerstag, 11. April, findet in Pahren im Gasthaus Goldener Löwe um 19 Uhr die nächste Versammlung des Hegerings Weidatal statt. Dazu sind alle Mitglieder sowie interessierten Jäger herzlich eingeladen.

Vernissage zur Fotoausstellung „Ehrenamt verbindet – 4 Fotografen, 100 Bilder“

Eine Fotoausstellung der besonderen Art ist ab 12. April in der Stadt- und Kreisbibliothek zu besichtigen. Vier Fotografen aus unserer Region stellen ihre ganz unterschiedlichen Arbeiten aus. Anja, Jens, Markus und Kevin – zwei sind beruflich als Fotografen tätig, zwei als Hobbyfotografen unterwegs – zeigen ihre Arbeiten, die so kreativ und vielfältig sind, wie das Leben selbst. Von Porträts über Landschaften, Lost Places, Musiker und Schauspieler in Aktion ist ein breites Spektrum an Arbeiten dabei.

Was diese bunte Truppe zusammengeführt hat und verbindet? Ein ganz besonderes Ehrenamt. Für die Stiftung „dein Sternenkind – das erste und das letzte Bild“, die als Geschenk für Eltern Erinnerungsfotos von verstorbenen Neugeborenen anbietet, sind sie in ihrer Freizeit tätig. Diese ganz persönlichen Fotos sind in der Ausstellung nicht zu sehen.

Alle Fotokünstler werden zur Vernissage am 12. April, 18 Uhr, in der Stadt- und Kreisbibliothek Greiz dabei sein und freuen sich auf Fragen und interessante Gespräche. Zur musikalischen Umrahmung spielen die Bands „In Schwartz“ und „FSP² feat. Marina L.“ live auf.

Kandidaten zur Gemeinderatswahl 2024 in Langenwetzendorf

Die CDU-Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2024 von links: Kai Dittmann, Christoph Bornemann, David Fleischer, Mariana Strauß, Jens Dietzsch, Frank Steinmüller, Marco Ehlert, Nicole Pfennig, Paul Böttcher, es fehlen Stefanie Rost u. Karsten Dietsch. © Gemeinde Langenwetzendorf | Gemeinde Langenwetzendorf

Vor den Gemeinderatswahlen 2024 zieht die CDU-Fraktion Langenwetzendorf Bilanz. Die Mitglieder verweisen darauf, nicht mit großen Versprechen und Projekten in den Wahlkampf gezogen zu sein. Sondern es sei für sie wichtiger gewesen, die Infrastruktur zu er- und unterhalten sowie das vielfältige Vereinsleben weiter zu fördern und Unternehmen zu unterstützen.

Auch in den schwierigen Jahren infolge der „teilweisen unsinnigen Einschränkungen“ durch die Pandemie, wie Bürgermeister Kai Dittmann (CDU) sagt, seien im Gemeinderat pragmatische Entscheidungen getroffen worden, die in der Gemeinde eine weitgehende Öffnung von Kitas, Verwaltung und Sportstätten ermöglichten.

Die CDU-Fraktion in Langenwetzendorf hat sich Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit auf die Fahnen geschrieben.

Die Ratsmitglieder der CDU, so sie denn gewählt werden, versprechen eine sachbezogene Arbeitsweise, die der Festigung und Weiterentwicklung der Gemeinde dienen soll. „Wir haben das offene Ohr für unsere Einwohnerschaft in unsere Gemeinde und allen Ortsteilen“, sagt Dittmann.

Mit den zehn Kandidaten hat die Langenwetzendorfer CDU-Fraktion Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Berufsgruppen aufgestellt. Alle Kandidaten engagieren sich in Vereinen in der Gemeinde seit vielen Jahren, heißt es seitens der Fraktion. Für den Gemeinderat kandidieren Kai Dittmann, Christoph Bornemann, David Fleischer, Mariana Strauß, Jens Dietzsch, Frank Steinmüller, Marco Ehlert, Nicole Pfennig, Paul Böttcher, Stefanie Rost und Karsten Dietsch.

Parteiloser Landratskandidat stellt sich vor

Am Samstag, 13. April, zwischen 10 und 13 Uhr, stellt sich der parteilose Landratskandidat Alexander Zill mit einem Informationsstand zur Landratswahl auf dem Weidaer Markt vor. Im Rahmen des Formates „Gespräche vor Ort“ steht Zill für einen persönlichen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung, heißt es in einer Ankündigung des parteilosen Landratskandidaten.

Gemeinderat in Langenwolschendorf trifft sich

Am Mittwoch, dem 10. April, um 19 Uhr, findet die nächste Gemeinderatssitzung im Gemeindeamt in Langenwolschendorf statt. Auf dieser Sitzung wollen die Gemeinderäte nach der Einwohnerfragestunde die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan sowie den Finanzplan und das Investitionsprogramm für das Jahr 2024 beschließen. Zudem steht das Sportzentrum „Schleizer Hof“ auf der Tagesordnung. Hier gibt es eine Nachtragsvereinbarung zum Los Nummer 11-Außentüren Alu und für den Bebauungsplan „Gewerbefläche Leitlitzer Straße“ soll ein Aufstellungsbeschluss gefasst werden.