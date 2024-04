Münchenbernsdorf. Ein Chor feiert die Wiederkehr seiner weit zurückliegenden Gründung und lädt sich dazu singende Gäste ein.

Langen Atem beweist der Männerchor Kleinbernsdorf. Am 5. Januar 1889 mit 25 Sangesfreudigen aus der Taufe gehoben, blickt er in diesem Jahr auf sein 135-jähriges Bestehen und hat sich längst einen Namen in der Kleinstadt Münchenbernsdorf und über Stadtgrenzen hinaus gemacht.

Singpause nur in der Nachkriegszeit

Die Gründer waren damals bis auf den Dirigenten alle Kleinbernsdorfer, schreibt Schriftführer Wieland Lippold. Damit erklärt sich auch die Bezeichnung. „Wir sind stolz, dass unser Chor über die Jahre erhalten blieb und nur eine einzige Singpause von 1945 bis 1948 hatte“, berichtet er. Auch wenn sich in schweren Jahren manchmal nur eine Handvoll Sänger trafen: Es wurde aber gesungen.

Damals wie heute seien es vornehmlich Volkslieder der verschiedensten Couleur, mit denen die Sänger ihren Zuhörern Freude bringen. Und das jeweils vierstimmig. „Sonst klingt ein Männerchor nicht“, meint das Vorstandsmitglied.

Das sind die traditionellen Auftritte

Die Sängergemeinschaft tritt zu den verschiedensten Anlässen in Münchenbernsdorf und Umgebung auf. Zu den festen Terminen gehören Konzerte auf dem Dorfanger in Kleinbernsdorf, Auftritte zu Stadtfesten und das Weihnachtssingen in der Kleinbernsdorfer Kirche. „Wir sind aber auch gern zu runden Geburtstagen oder Hochzeitstagen gesehen“, lässt der Schriftführer wissen.

Stolz auf die Zelter-Plakette

Seit 1994 gibt es den Chor als eingetragenen Verein. Ein Jahr später wurde er Mitglied im Thüringer und Deutschen Sängerbund. „Besonders stolz sind wir auf die Zelter-Plakette, die uns Bundespräsident Roman Herzog 1996 für Verdienste um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volksliedes verlieh“, schreibt Wieland Lippold. Nicht unerwähnt lässt er, dass die Leser der Heimatzeitung den Chor zum Verein des Jahres 2018 wählten.

Festveranstaltung am 20. April

Für den 20. April hat sich der Chor singende Gäste in das Kulturhaus Münchenbernsdorf eingeladen. Sie werden 14.30 Uhr empfangen, ehe von 15.30 bis 18 Uhr die teilnehmenden Chöre auftreten. Nach dem Abendbrot wird dort zum Tanz eingeladen.

Weitere Nachrichten aus der Region