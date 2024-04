Weida. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Weida wurde in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Was die Täter entwendeten und warum der Fall Erinnerungen weckt.

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Weida (Landkreis Greiz) die Feuerwehr bestohlen. Laut Meldung der Polizei drangen sie kurz nach 1 Uhr in der Nacht in die Räumlichkeiten in der Karl-Marx-Straße ein und hatten es auf die Halle mit den Einsatzfahrzeugen abgesehen. Hier rissen sie sich ein hochwertiges Spezialwerkzeug von einem der Fahrzeuge unter den Nagel.

Mit einem Auto seien der oder die Täter anschließend in unbekannte Richtung geflohen. Die Tat habe sich in wenigen Minuten ereignet. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen, die womöglich auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Bereits 2022 hatte sich eine ähnliche Tat ereignet.

red