Zeulenroda-Triebes. Im Talentleistungszentrum von Zeulenroda-Triebes wird Tischtennis zu jeder Zeit gespielt und gefördert. Auch in den Ferien wurde trainiert

Mit dem Wissen, 3000 Euro zu bekommen, kann auch Jörg Müller, Übungsleiter und Leiter des Talentleistungszentrums des Post-SV Zeulenroda, beruhigter in die Zukunft blicken. Schließlich laufen stetig Ausgaben auf bei rund 150 Mitgliedern, wovon 40 Mädchen und Jungen dem Nachwuchsbereich zuzuordnen sind. Zusätzlich kommen noch die Arbeitsgemeinschaften an den Schulen von Zeulenroda-Triebes und dem Schiller-Gymnasium. Gespielt wird in 15 Mannschaften in unterschiedlichen Altersklassen und Einstufungen.

Die 3000 Euro, für die Jörg Müller gleich eine ganze Handvoll Ausgaben aufzählt, wie Tischtennisbälle, den Nachwuchs mit dem Geld noch mehr fördern und auch die Teilnahme an Wettkämpfen kosten Geld. Schließlich spielt die Mannschaft der Altersklasse 13 bis 15 Jahre um den Deutschlandpokal und die Altersklasse 19 Jahre bestreitet Oberliga-Punktspiele. Die Zweite Mannschaft der Jugend hat die Relegation zum Aufstieg in die Oberliga geschafft und steigt nun in die Oberliga Spiele ein - alles große Aufgaben, die aber auch Geld kosten, sagt Jörg Müller. Und so wurden die Osterferien wieder einmal für ein Trainingslager genutzt, an dem auch Sportler des Leistungsverbundes in Thüringen teilnahmen.

Vereinbarung läuft über fünf Jahre mit dem Talentleistungszentrum Tischtennis in Zeulenroda

Innerhalb eines Vertrages zwischen der Sparkasse Gera-Greiz und dem Talentleistungszentrum Tischtennis im Post SV Zeulenroda, wurde eine Zusammenarbeit über fünf Jahre vereinbart. Henrik Ziegenbein, Vorstand der Sparkasse Gera-Greiz, betont, dass das Unternehmen auch einen Bildungsauftrag hätte und auch deshalb sei es besonders wichtig, die Nachwuchsarbeit zu fördern. Für Jörg Müller ist die Bank ein wichtiger lokaler Partner. Das Unternehmen fördert neben dem Tischtennis auch die Sportarten Radball, Ringen, Leichtathletik und mehr.

Ein Ausruhen in den Ferien gab es für die rund 40 Nachwuchsspieler des Talent-Stützpunktes des Post-SV Zeulenroda kaum. Sie verbringen die Ferien in einem Trainingslager Tischtennis in der Rötlein-Turnhalle in Zeulenroda und frönen hier ihrer großen Leidenschaft Tischtennis. Auch Spieler des Leistungsverbundes Thüringen sind unter ihnen. © Heidi Henze | Heidi Henze

Der Nachwuchs trainiert immer donnerstags ab 16 Uhr in der Turnhalle Rötlein, in Zeulenroda-Triebes. Kinder, die sich in dem Sport einmal ausprobieren möchten, sind gern gesehen, so Jörg Müller.