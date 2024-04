Greiz. Ein Mann hat aus einer Kirche in Greiz den USB-Stick gestohlen, der am Steuergerät der Orgel steckte und für das Abspielen der Lieder sorgte.

Ein Mann hat am Samstagabend während eines Gottesdienstes in einer Greizer Kirche den für die Musik erforderlichen USB-Stick gestohlen.

Der Mann kam in die Kirche und störte zunächst den Gottesdienst, wie die Polizei Gera am Sonntag mitteilte. Danach stieg er den Angaben zufolge auf die Empore und nahm sich den USB-Stick, der am Steuergerät der Orgel steckte und für das Abspielen der Lieder sorgte.

Der Pfarrer habe den Mann angesprochen, aber konnte ihn laut Polizei nicht aufhalten. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen.

dpa