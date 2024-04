Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die Meldungen und Ankündigungen für Greiz/Zeulenroda-Triebes und die Umgebung.

Mehrere Streifenwagen rückten nach Mitteilung der Polizei am Samstagabend, 13. April, gegen 22 Uhr in die Straße der Frohen Zukunft nach Weida aus, da ein alkoholisierter 29-Jähriger, welcher sich in einem psychischen und körperlichen Ausnahmezustand befand, anwesende Rettungskräfte angriff. Vor Ort stellte sich laut Polizei heraus, dass der 29-Jährige mit drei weiteren Personen in einer Wohnung zusammen Alkohol konsumierte. Das endete damit, dass der Mann einen Anfall erlitt und im Anschluss daran zwei seiner Bekannten angriff. Der 29-Jährige, welcher nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden habe, wurde ins Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Greizer Polizei ermittelt nun.

Greizer Kreisjournal erschienen

Das aktuelle Kreisjournal inklusive Amtsblatt des Landkreises Greiz ist erschienen, wie das Landratsamt mitteilt. Das April-Heft erreicht alle Haushalte des Landkreises Greiz über den Postversand – außer bei einem entsprechenden Briefkastenaufkleber wie „Keine Werbung“. Auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-greiz.de stehen sowohl die aktuelle Ausgabe als auch das Amtsblatt mit den öffentlichen Bekanntmachungen zur Einsicht und zum Herunterladen zur Verfügung.

Bündnis Sahra Wagenknecht braucht noch Unterstützerunterschriften

Das Bündnis Sahra Wagenknecht will zur Kreistagswahl in Greiz mit einer eigenen Liste mit Stefan Böhme an der Spitze antreten. Wie er mitteilt, braucht man aber noch Unterstützerunterschriften und bittet alle potenziellen Unterstützer, diese an den entsprechenden Stellen abzugeben.

Kreis- und Finanzausschuss tagt in Greiz

Die nächste Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses des Landkreises Greiz findet am Dienstag, 16. April, ab 17 Uhr, im Raum 112 des Greizer Landratsamtes statt. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung stehen neben Informationen und Anfragen eine außerplanmäßige Ausgabe für eine Rückzahlung von Fördermitteln.

Satire-Führung im Greizer Sommerpalais

Die Ost-Berliner Satirezeitschrift „Frischer Wind“, die später zum Eulenspiegel wurde, steht im Fokus der nächsten Dienstagsführung im Sommerpalais Greiz. Am Dienstag, 16. April, will Dirk Görsch, wissenschaftlicher Bibliothekar in der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung, vor den Originalzeichnungen aus dem Greizer Satiricum die Geschichte der Zeitschrift beleuchten, Möglichkeiten und Grenzen der politischen Satire aufzeigen und wichtige Zeichner vorstellen. Los geht es um 12.30 Uhr.

Bundespolizei stellt sich in Gera vor

Am Donnerstag, dem 18. April, von 13 bis 17 Uhr findet im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur Thüringen Ost in Gera, Reichsstraße 15, der nächste Beratungstag zu Berufs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundespolizei statt. Die Karriereberatung der Bundespolizei gibt in persönlichen Gesprächen einen Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten, bei einem der größten Arbeitgeber Deutschlands eine Karriere zu beginnen. Die Einsatzbereiche der Bundespolizei sind vielfältig und reichen beispielsweise von grenzpolizeilichen Aufgaben, über den Schutz von Bahnanlagen und Luftsicherheit, den Schutz von Bundesorganen bis hin zur Kriminalitätsbekämpfung. Anmelden kann man sich unter der Mailadresse: Altenburg-gera.biz@arbeitsagentur.de, der Telefonnummer: 0365/85 73 95 oder direkt über die Einstellungsberater der Bundespolizei unter der Telefonnummer: 0361/65 98 35 42.