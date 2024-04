Landkreis Greiz. Ein Altar, der einen neuen Platz findet, eine geklaute Kettensäge, zwei Freie Wähler, die Bürgermeister in Berga-Wünschendorf werden wollen und ein linker Stadtrat aus Greiz, der künftig ein Grüner sein möchte.

Ökumenische Vesper auf dem Oberen Schloss Greiz: Historischer Altar findet neue Heimat

Nach der Entwidmung der Aubachtaler Kirche im Jahr 2021 hat die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Greiz den künstlerisch sehr wertvollen Altar der Greizer Künstlerin Elly-Viola Nahmmacher aus dem Jahr 1964 den Museen der Stadt Greiz als Dauerleihgabe überlassen. Der Altar, der einst die Aubachtaler Kirche schmückte, findet nun seine neue Heimat in der Schlosskapelle (Fürstensaal), wo derzeit die Sonderausstellung „Ewigkeit in Holz“ anlässlich des 110. Geburtstages der Künstlerin zu bewundern ist. Die feierliche Einweihung des Altars wird im Rahmen einer ökumenischen Vesper am Samstag, 20. April, um 18 Uhr im Oberen Schloss stattfinden. Musikalisch gestaltet die „Junge Hofkapelle“ unter Leitung von Kreiskantor Ralf Stiller diese abendliche Vesper. Alle Interessierten lädt der Verein Ökumene Greiz zu diesem Ereignis ein.

Diebe knacken in Ronneburg einen Staubsauger-Automaten

Ein beschädigter Staubsaugerautomat sowie daraus gestohlenes Bargeld sind das Resultat eines Diebeszuges bislang unbekannter Täter. Diese machten sich am Wochenende – konkret zwischen dem 13. und 15. April - an dem in der Geraer Straße befindlichen Automaten zu schaffen und brachen diesen auf. Erbeutet haben sie letztlich eine geringe Bargeldsumme in zweistelliger Höhe. Die Geraer Polizei ermittelt zum Fall und nimmt Zeugenhinweise unter der Nummer 0365/829 - 0 entgegen, heißt es in einer Mitteilung der Ordnungshüter.

„Tag der offenen Tür“ am Samstag an der Carolinenschule Greiz

Das regionale Förderzentrum „Carolinenschule“ (am Salzacker in Greiz) lädt kommenden Samstag, 20. April, zu einem „Tag der offenen Tür“ ein und ermöglicht dabei den Besuchern einen Einblick in das vielfältige Schulleben. „Entdecken Sie unsere modernen Unterrichtsmethoden, lernen Sie unser engagiertes Lehrerteam kennen und erfahren Sie mehr über unsere zahlreichen Aktivitäten und Projekte“, wirbt Schulleiter Peter Peikert. In der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr werden die Gäste begrüßt.

Ex-Linker Marcel Buhlmann findet Platz auf erster Grünen-Liste für den Stadtrat Greiz

Wie Marcel Buhlmann, derzeit als Parteiloser in der Fraktion „Die Linke“ im Greizer Stadtrat organisiert, mitteilt, steht bei den Kommunalwahlen am 26. Mai erstmals eine Grünen-Liste zur Wahl. Neben Buhlmann findet sich Pascal Fritzsche, Zollbeamter und Schulelternsprecher am Ulf-Merbold-Gymnasium, auf der nur zwei Plätze umfassenden Liste. Gemeinsam wolle man frischen Wind in den Stadtrat bringen und beide Mandate gewinnen. Fritzsche, der die Kommunalpolitik schon länger aufmerksam verfolgt und mehrfach von dieser enttäuscht wurde – unter anderem beim Bürgerbegehren zum Erhalt der Grundschule Obergrochlitz oder der Abrissverfügung des Landratsamtes für den Jugendtreff in Moschwitz – wolle vernünftige Entscheidungen für unsere Zukunft, unsere Kinder und unsere Umwelt treffen. Die beiden Greizer stehen gemeinsam mit drei weiteren Kandidaten auch zur Wahl für den Kreistag.

Langfinger schlagen in Garagen in Mohlsdorf im Kreis Greiz zu

Der Garagenkomplex An der Spornburg an der L1086 nahe Mohlsdorf geriet in den vergangenen Tagen ins Visier von Dieben. Denn insgesamt fünf Garagen brachen die bislang unbekannten Täter in der Zeit von Sonntag zu Montag gewaltsam auf. Gestohlen haben sie aus den Garagen unter anderem eine Kettensäge und einen Satz Sommerreifen. Die Greizer Polizei nahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen auf, wobei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 03661 / 6210 gebeten wird.

Freie Wähler in Berga-Wünschendorf nominieren gleich zwei Bürgermeisterkandidaten

Gleich mit zwei Bürgermeisterkandidaten gehen die Freien Wählergemeinschaften der viertgrößten Stadt im Kreis Greiz, Berga-Wünschendorf, an den Start. Wie Sprecher Frank Heiroth mitteilt, wurden die beiden Kandidaten für die Wahl zum Bürgermeister aus den Reihen der Freien Wählergemeinschaften Berga und Wünschendorf nominiert. Frank Wöllner aus Zickra und Sebastian Pieper aus Wünschendorf bewerben sich um die Nachfolge des aus Altersgründen scheidenden Bürgermeisters Heinz-Peter Beyer (parteilos), der das Amt derzeit als Beauftragter Bürgermeister seit der Fusion der beiden Kommunen zum Jahresbeginn ausübt. Zudem teilen die Freien Wähler Berga-Wünschendorf mit, dass man mit zwei Listen zur Wahl zum Stadtrat an den Start gehen wolle. Zehn Bergaer Freie Wähler und vierzehn aus Wünschendorf finden sich auf den beiden getrennten Listen.

Landratsamt Greiz ist am Mittwoch kommender Woche ab 12 Uhr geschlossen

Über eine temporäre Schließzeit des Landratsamtes am 24. April informiert die Kreisbehörde. Aufgrund einer Personalversammlung bleibe die Verwaltung ab 12 Uhr geschlossen und sei auch telefonisch nicht erreichbar. Die Personalversammlung findet entsprechend dem Thüringer Personalvertretungsgesetz während der Arbeitszeit statt. Daher ist das komplette Landratsamt an diesem Tag ab Mittag geschlossen. Die Mitarbeiter sind auch telefonisch ab diesem Zeitpunkt nicht erreichbar und stehen erst am Folgetag wieder per Telefon oder E-Mail zur Verfügung. Bürger werden gebeten, dies bei ihrer Planung zu berücksichtigen, bittet die Kreisbehörde um Verständnis.