Das sind die Meldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung für Donnerstag, 18. April.

Info-Veranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung in Zeulenroda

Am Donnerstag, 2. Mai, wird in den Saal des Rathauses Zeulenroda-Triebes ab 16.30 Uhr zu einer Info-Veranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung eingeladen. Ziel dieser Planung ist es, die Grundlagen für die Umstellung der Wärmeerzeugung auf erneuerbare Energien unter Nutzung potenzieller Abwärme und Ausschöpfung von Energiepotentialen zu schaffen. Dabei können noch bis 19. April Gebäudeeigentümer, Unternehmen und Bürgern ihre Fragen einreichen. Das geht unter der E-Mail-Adresse info-waermeplanung@zeulenroda-triebes.de. Individuelle Fragen werden vom jeweiligen Ansprechpartner an den betroffenen Infotischen beantwortet.

Berufsbildungszentrum Ernst Arnold stellt sich in Greiz und Zeulenroda vor

Zur dritten Informationsveranstaltung für das neue Schuljahr 2024/2025 laden die beiden Schulteile in Greiz und Zeulenroda des Berufsbildungszentrums Ernst Arnold am Mittwoch, 24. April, zwischen 15 und 17 Uhr ein.

Brunch in Zeulenroda muss ausfallen

Der für Samstag, 20. April, geplante Brunch im Schullandheim Zeulenroda muss krankheitsbedingt ausfallen. Das teilen die Veranstalter mit.

Sonntagsgespräch zum Vogel des Jahres im Museum Reichenfels in Hohenleuben

Am Sonntag, 21. April, ab 10 Uhr lädt der Vogtländische Altertumsforschende Verein zu Hohenleuben (VAVH) zum Sonntagsgespräch in das Museum Reichenfels in Hohenleuben ein. Udo Schröder vom Naturschutzbund (Nabu) Pausa will den Vogel des Jahres vorstellen: den Kiebitz. Der Eintritt ist frei.

Großer Korb- und Pflanzenmarkt im Landwirtschaftsmuseum Blankenhain

Zum zwölften Mal lädt die Agentur Markt-Wert um Andreas Wolf aus Zickra bei Berga zum großen Korb- und Pflanzenmarkt in das Deutsche Landwirtschaftsmuseum im Schloss Blankenhain ein. Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. April, gibt es jeweils zwischen 10 und 18 Uhr ein buntes Markttreiben. An vielen Ständen führen die Handwerker ihre Handwerkskunst vor. Man kann also zusehen, wie ein Korb entsteht, kleine und große Ziergegenstände, Lampenobjekte oder gar ein Stuhlgeflecht repariert wird. Die Palette reicht vom typischen Weidenkorb über Lichter und Leuchten bis hin zu modernen Sitzmöbeln oder Schmuck. Zum einen präsentieren die Flechter aus sechs verschiedenen Bundesländern originelle, brauchbare und einzigartig gefertigte Flechtwerke, zum anderen bieten Gartenbetriebe für botanische Liebhaber Ihre Pflanzen an. Viele Gärtnereien aus der Region und anderen Bundesländern sind dabei. Zudem lädt das Landwirtschaftsmuseum alle Besucher ein, die Lebens- und Arbeitswelt der letzten drei Jahrhunderte auf dem Land zu erkunden.

Kinderspaßtage in Pausa

Ein großes Kinderfest ist für das Wochenende 20./21. April auf dem Bolzplatz in der Paul-Scharf-Straße/Rödelstraße in Pausa geplant. Am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr gibt es Kinderkarussell, Kindereisenbahn, Angebote von Spielgeschäften, ein Bungee-Trampolin, Hüpfburgen, Ponyreiten, Auftritte von Clown Robby oder Zauberer Sven M. und einiges anderes.

Internationaler Ausnahmekünstler zu Gast im Bauernmuseum Nitschareuth

Wade Fernandez aus den USA ist in der Region kein Unbekannter. Regelmäßig tourt er durch Europa und Deutschland und Europa und macht gelegentlich im sächsischen oder thüringischen Vogtland Station. Immer im kleinen Rahmen, an besonderen Orten und in einzigartiger Atmosphäre begeistert er sein Publikum mit kleinen, feinen Konzerten. Am 4. Mai wird er zum zweiten Mal im Bauernmuseum Nitschareuth auf der Bühne stehen. Wade Fernandez gehört zur Menominee Indian Nation und lebt mit seiner Familie im US-Bundesstaat Wisconsin. Mit seinem künstlerischen Wirken transportiert er die Geschichte und Gegenwart seiner Gemeinschaft in die Welt. Er besingt sie in seinen Songs und Storys. Blues, Folk, virtuose Gitarrenklänge, betörende Melodien auf verschiedene Flöten und der Rhythmus der Handtrommel sind seine Kommunikationsmittel. Das Konzert findet am Samstag, dem 4. Mai, ab 19.30 Uhr statt. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Tickets unter Telefonnummer: (036625) 2 05 04 oder 01756970407.

Freitagabend Konzert in der Viva Kreuzkirche Zeulenroda

An Freitagabend, dem 19. April, 20 Uhr, lädt VIVA Kulturforum Zeulenroda zu einer humorvollen Reise durch die wunderbare Welt der Weltmusik ein. „Turas Math“, das ist gälische Übersetzung für „Gute Reise“. Die vier Musiker aus Quedlinburg und Zeulenroda nennen sich Vaganten, im Mittelalter das Wort für umherziehende Musikanten. Sie lassen vor allem Stücke aus dem nordischen Raum wie Irland, Schottland, Finnland, Dänemark, Schweden, aber auch altes Liedgut aus Polen, Frankreich, Persien, Italien oder Spanien erklingen. Ihre außergewöhnlichen Instrumente versetzen das Publikum in eine andere Zeit und laden zum Lachen, Träumen, Weinen, Tanzen ein – Musik für alle Sinne. Wo Musik spielt, Freude bereitet und fröhlich stimmt, da ist auch der Tanz nicht weit. Im Lauf des Abends ergeht die Einladung an die Gäste, sich einzulassen, gemeinsam ein paar Tänze zu erlernen und pure Lebensfreude mitzunehmen. Das Konzert am Abend beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Tickets 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Junge Menschen U18 erhalten an der Abendkasse Ermäßigung. Vorverkaufsstellen im Pfarrbüro, Kirchstraße 17, Apotheke am Kaufland, Aumaische Straße 37, Bücherstube Sommer, Markt 11 und der Tourist-Information in Zeulenroda sowie unter www.reservix.de