Greiz/Zeulenroda-Triebes. Eine 17-Jährige wird bei einem Unfall in Zeulenroda verletzt und mehr Nachrichten der Polizei aus Greiz und Zeulenroda-Triebes.

Die Polizeimeldungen aus dem Landkreis Greiz vom Freitag, 19. April.

17-Jährige wird in Zeulenroda nach einem Unfall verletzt

Wie die Polizei am Freitag berichtet, kam es am Donnerstagmorgen, 18. April, gegen 6.45 Uhr zu einem Unfall in der Heinrich-Heine-Straße in Zeulenroda. Beteiligt waren eine 17-jährige Kradfahrerin und ein 42-jähriger PKW-Fahrer. Dieser fuhr dabei aus einer Einfahrt heraus und übersah die vorfahrtsberechtigte junge Frau, wodurch es zur Kollision kam und sich die 17-Jährige leicht verletzte. Die Greizer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Landratsamt-Mitarbeiter werden in Greiz bedroht – Verdächtiger hat Messer und Crystal Meth dabei

Am Donnerstag, dem 18. April, kam es laut Polizei in einer behördlichen Einrichtung am Dr. Rathenau-Platz in Greiz – also dem Landratsamt – zu einer Bedrohung gegenüber zwei Mitarbeitern dort. Ein 35-Jähriger, der sich laut Polizei „offenbar im Ausnahmezustand“ gewesen sei, sprach mehrere Beleidigungen und Drohungen aus, sodass die Polizei alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann in Gewahrsam und fanden bei der Durchsuchung ein Einhandmesser, zwei Wurfmesser und ein Gramm Crystal Meth. Aufgrund des weiterhin auffälligen Verhaltens habe man den 35-Jährigen anschließend in die Obhut medizinischer Fachkräfte gegeben. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung, Beleidigung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

In Gartenlaube in Zeulenroda eingebrochen

Erst nach der Winterpause stellten die Besitzer einer Gartenlaube in der Anlage Einheit in Zeulenroda am Donnerstag, dem 18. April, fest, dass Unbekannte irgendwann seit dem Oktober 2023 eingebrochen hatten. Es wurde eine Scheibe eingeschlagen und Werkzeug im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Briefkasten in Zeulenroda gesprengt

In der Nacht zwischen Mittwoch und Donnerstag, 17./18. April, wurde laut Polizeimitteilung ein Briefkasten im Pöllwitzer Weg in Zeulenroda gesprengt. Der Briefkasten wurde dabei zerstört und an der Hausfassade entstand Sachschaden. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.