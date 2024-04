Greiz/Zeulenroda-Triebes. Eine Reise mit dem Fahrrad zum Nordkap und ein großer Markt für Kreative: die Nachrichten aus dem Kreis Greiz und der Umgebung

Die Nachrichten und Ankündigungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Umgebung

Mit dem Fahrrad von Thüringen zum Nordkap: Reisebericht in der Vogtlandhalle Greiz

In ihrer Live-Reportage „Nordwärts“ berichten Sandra Butscheike und Steffen Mender am Sonntag, 21. April, ab 16 Uhr in der Vogtlandhalle in Greiz über ihre spannende und unvergessliche Radreise von Thüringen zum Nordkap und zurück. „Nach 22 Jahren wilder Ehe haben die Beiden im Mai 2022 geheiratet – auf Fahrrädern! Nur vier Tage nach ihrer Hochzeit haben sie sich auf genau diese Fahrräder geschwungen, um von Thüringen zum Nordkap und zurück zu radeln“, heißt es in der Ankündigung. In vier Monaten radelten sie dabei 6700 Kilometer mit 60 Kilogramm Gepäck durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen.

Mit unterhaltsamen Anekdoten, beeindruckenden Bildern, Videos und Drohnenaufnahmen wollen die Fotojournalisten ihre Zuschauer nun mit auf die spektakuläre Reise durch den hohen Norden nehmen – inklusive Reisetipps und Inspirationen für eigene Touren durch Deutschland und Skandinavien. Karten gibt es in der Vogtlandhalle Greiz (Telefonnummer: 03661/ 62 88 0), in der Tourist-Information Greiz (Telefonnummer: 03661/ 68 98 15), unter www.reservix.de sowie an der Tageskasse. Weitere Informationen unter www.outdoorvisionen.de.

Kreative kommen in Ronneburg auf ihre Kosten

Am Wochenende, 20. und 21. April, geht es auf dem Kunsthandwerk- und Kreativmarkt in der Bogenbinderhalle in Ronneburg wieder kreativ zu. Es darf geschaut, geschnuppert, gewühlt, gefachsimpelt und vor allem auch mitgemacht werden. Über 50 Kunsthandwerker und Kreative stellen ihre liebevoll und ausschließlich selbst hergestellten Unikate vor. Die Gärtnerei aus Crimmitschau bringt Frühlingsgrüße für Haus und Garten mit.

Es warten Mitmach-Angebote für Klein und Groß, Vorführ-Aktionen der Keramiker und Vorträge wie über die „Geheimnisse der Seifensiederei“. Die Geschichtenerzählerin „Tante Luna“ erzählt jeweils um 16 Uhr gemeinsam mit ihrem vierbeinigen Begleiter „Aramis Arthur“ „Starke Geschichten für starke Kinder“. Ein regionaler Hobby-Maler erstellt vor Ort an beiden Tagen ein großes Acrylbild in abstrakter Malerei. Weitere Bilder des Hobby-Malers werden in einer kleinen Ausstellung zu besichtigen sein. Viele Kunsthandwerker werden vor Ort arbeiten, Anregungen zum Mitmachen geben und gerne Fragen beantworten.

Geöffnet ist der Markt (kostenpflichtig) in der Bogenbinderhalle Ronneburg: Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Das letzte Jahr eines Crystal-Süchtigen: Berührendes Buch wird in der Bibliothek Greiz vorgestellt

Die Suchtberatung der Diakonie Greiz/Zeulenroda und die Bibliothek Greiz laden am Mittwoch, 24. April, ab 18 Uhr in die Bibliothek zu einer Lesung mit Petra Pauli ein. Pauli (zuvor Höpfner) stellt ihr Buch „Zwölf Monate bis zur Endlichkeit – freiwillig-unfreiwillig sechs Jahre mit Crystal Meth“ vor. Darin schildert sie auf sehr ergreifende, emotionale Weise Eindrücke aus dem letzten Lebensjahr ihres Sohnes, der fünf Jahre schwer abhängig von der Droge Crystal (Metamphetamin) war. Das Buch schildert den Kampf, die Verzweiflung, die Zuversicht und Rückfälle im Leben der Familie, aber auch die schrecklichen Folgen, die die Droge Crystal im Körper des Abhängigen anrichtet. Die Autorin leitet eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von drogenabhängigen Menschen in Reichenbach. Gemeinsam mit ihr möchten die Mitarbeiter der Suchtberatungsstelle ebenfalls nicht zuletzt Angehörige und Eltern von Drogenabhängigen ansprechen und so Wege zur Hilfe und Selbsthilfe aufzeigen.

Der Eintritt ist frei.

Weitere Nachrichten aus der Region

Kinderführung durch den Greizer Park

Zu einer Führung durch den Greizer Park speziell für Kinder lädt die Tourist-Information Greiz am Samstag, 20. April, ein. „Nehmt euch in etwa zwei Stunden Zeit, denn der Park ist groß und es gibt allerhand Spannendes zu entdecken. Wisst ihr eigentlich, welche Tiere hier leben? Und glaubt ihr wirklich, die Bäume und Sträucher stehen ganz zufällig an ihren Standort? Außerdem ist es schon was Besonderes, dass ihr heute durch den Park flanieren dürft. Bedenkt: Vor langer Zeit durften das nur ganz bestimmte Personen. Glaubt ihr nicht? Wir erklären euch, warum das so war“, laden die Mitarbeiter ein. Los geht es um 15 Uhr, an der Tourist-Information im Unteren Schloss.

Die Tickets sind im Vorverkauf oder bis maximal 15 Minuten vor Beginn der Führung, in der Tourist-Information erhältlich.

In Greiz kann wieder getrödelt werden

Die Akteure des Greizer Trödelmarktes laden am Samstag, 20. April, wieder in den Papiermühlenweg ein. Das Markttreiben im ehemaligen Greika-Werk II/1 findet zwischen 8 und 14 Uhr statt. Die Händler bieten in der Trödelhalle alles an, was die Herzen von Sammlern, Trödelfans und Raritätenjägern höher schlagen lässt – von altehrwürdigen Spielgeräten über Puppen, Porzellan, Bücher und Kunstobjekte bis hin zu aufgearbeitetem Mobiliar. Händler können sich unter der Telefonnummer 0159/063 86 412 melden.

Stadtrat tagt am Mittwoch in Zeulenroda-Triebes

Auf der kommenden, in dieser Legislaturperiode wohl letzten Stadtratssitzung, am Mittwoch, 24. April, um 18 Uhr, im Rathaussaal im Zeulenrodaer Amtsgebäude, soll noch der Haushaltsplan für 2024 für die Stadt Zeulenroda-Triebes beschlossen werden. Zudem stehen nach der Einwohnerfragestunde der Schulnetzplan für die allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Zeulenroda-Triebes für die Schuljahre 2024/2025 bis 2028/2029, der Bebauungsplan „In der Kühbergsflur“, die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Strandbad Zeulenroda Teilbereich 1“, ein Antrag der CDU-Fraktion zur Änderung der Hundesteuersatzung-Steuerbefreiung für Jagdhunde, der Finanzplan und Investitionsprogramm 2023 bis 2027 und die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 400.000 Euro zur Sicherung der Liquidität der Stadtwerke Zeulenroda GmbH auf der Tagesordnung.

Konzert mit Lüül auf dem Hof 19 in Braunichswalde

Lutz Graf-Ulbrich, besser bekannt als Lüül, macht schon seit mehr als 50 Jahren in den verschiedensten Combos Musik – irgendwo zwischen Krautrock (Ash Ra Tempel), Weltmusik (17 Hippies) und modernem Liedermachertum. „Seine Stimme ist markant, seine Kompositionen sind nie beliebig, und die Texte mal poetisch, mal bissig“, schreiben die Organisatoren vom Hof 19 in Braunichswalde, wohin Lüül für Samstag, 20. April, zum Konzert einlädt. „Lüüls Songs begeistern durch musikalische Vielfalt und mitreisenden Charme. Das ist eigenwillig und authentisch, und wird mit Berliner Chuzpe präsentiert“, heißt es weiter.

Los geht es im Café auf dem Hof 19 um 20 Uhr. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer 0152/08 93 93 59 wird gebeten, da es nur begrenzte Plätze gibt.

Lebensgeschichten aus dem Iran im Martin-Luther-King-Zentrum Werdau

Über „Lebensgeschichten aus dem Iran“ geht es am Dienstag, dem 23. April, ab 19 Uhr im Martin-Luther-King-Zentrum in Werdau. Die Künstlerin Nazanin Zandi gibt an diesem Abend Einblicke in ihr Geburtsland, indem sie über ihre im Iran lebende Familie spricht.

Nazanin Zandi wurde 1973 in Kerman im Iran geboren. Ihre Schulzeit verbrachte sie in Italien und Frankreich, später studierte sie Architektur in Paris und Dresden. Seit 1996 lebt und arbeitet sie in Dresden. Die Künstlerin engagiert sich für die Zivilgesellschaft im Iran und die Rechte von Frauen. Jan Theurich, freier Journalist, moderiert die Veranstaltung und bringt historisch-politische Ereignisse und Fakten ein. Gemeinsam sprechen beide über den Kampf der Zivilgesellschaft gegen das Regime und tauchen immer wieder in die Geschichte des Landes ein. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule Zwickau und der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung im Rahmen des Projektes „Kontrovers vor Ort“ statt. Der Eintritt ist frei.