Landkreis Greiz. Das achte Sinfoniekonzert der Vogtland Philharmonie, eine Kräuterwanderung, eine Gemeinderatssitzung und vieles mehr aus dem Kreis Greiz.

In Reichenbach und Greiz findet das achte Sinfoniekonzert der Vogtland Philharmonie satt

Das achte Sinfoniekonzert der Vogtland Philharmonie am Mittwoch, dem 24. April, im Neuberinhaus Reichenbach und am Freitag, dem 26. April in der Vogtlandhalle Greiz wartet um je 19.30 Uhr mit zwei monumentalen Werken auf, die das Leben der Komponisten verändern sollten. Zu Beginn erklingt Richard Wagners Ouvertüre zur Oper Rienzi, mit der er den Durchbruch als Opernkomponist schaffte, bevor er später die Opernwelt auf den Kopf stellen sollte. Ähnlich erging es Gustav Mahler, dessen erste Sinfonie D-Dur von einer lieblichen Naturstimmung bis zum dramatischen Weltuntergang sowie von feuchtfröhlicher Volksfeststimmung bis zu einem grotesken Leichenzug in alle emotionalen Sphären vordringt. Als Gegenpol zu den monumentalen Rahmenteilen interpretiert die junge griechische Mezzosopranistin Dimitra Kalaitzi Wagners emotional wie auch musikalisch intime „Wesendonck-Lieder“, die als sinfonischer Liederzyklus das musikgeschichtliche Bindeglied zwischen Wagner und Mahler darstellen. Das Konzert steht unter der Leitung von Chefdirigent Dorian Keilhack. Die Konzerteinführung mit Dramaturg Michael Pauser beginnt um 18.45 Uhr. Eintrittskarten für Reichenbach gibt es in der Kulturinfo am Markt 5, unter der Telefonnummer: 03765-3259240 oder per E-Mail an tickets.vibus.de und für Greiz in der Vogtlandhalle unter der Telefonnummer: 03661-62880, der Tourist-Info mit der Telefonnummer: 03661-689815 oder über Eventim sowie an den Abendkassen.

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Am Dienstag, dem 23. April, findet die nächste Sitzung des Gemeinderates in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, in der Turnhalle Reudnitz, Gottesgrüner Straße 1, statt. Beginn: 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2024, die Vergabe von Bauleistungen, Dienst- und Lieferleistungen und die Vergabe freiberuflicher Leistungen. Nach der Einwohnerfragestunde beginnt der nicht öffentliche Teil der Sitzung.

Informationsveranstaltung zum Thema „Einfach Reisen – einfach Zahlen“ in Greiz

Die Sparkasse Gera-Greiz, der Seniorenbeirat der Stadt Greiz, Zölle-Reisen und die Tourist-Information Greiz laden herzlich zu einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, dem 25. April, um 14.30 Uhr in die Sparkasse Greiz, Brückenstraße 1, ein. Vorfreude ist die schönste Freude, gerade wenn es sich dabei um den bevorstehenden Urlaub handelt. Doch die Vorfreude kann auch schnell von verschiedenen Unsicherheiten getrübt werden. Wie kann ich in meinem Urlaub sicher bezahlen? Wie soll die Reisekasse aussehen? Reicht die Girocard für Zahlungen im Ausland oder muss ich eine Kreditkarte mitführen? All diese Fragen wird der Referent, Felix Knoll, im Rahmen der Veranstaltung am 25. April beantworten. Er wird über die Zahlungsmöglichkeiten auf Reisen, ob in Deutschland oder im Ausland, über die Sicherheit und anerkannte Zahlungsmittel sprechen und ihren Einsatz erklären. Das Team von Zölle-Reisen Greiz stellt das Reiseangebot, insbesondere die Aktiv- und Seniorenreisen vor und benennt die Bezahlmöglichkeiten im Greizer Reisebüro. Eingeladen sind Reisefreudige jeden Alters. Das Informations- und Beratungsangebot ist hierbei kostenfrei. So können Sie mit Sicherheit voller Vorfreude in den nächsten Urlaub starten.

Einladung des Verbandes für Behinderte lädt in Greiz zur Mitgliederversammlung ein

Der Verband für Behinderte Greiz e. V. lädt zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl alle Mitglieder am Freitag, dem 26. April, in die Aula der Regelschule Greiz-Pohlitz recht herzlich ein. Beginn ist 15 Uhr. Die Zahlung offener Mitgliedsbeiträge ist vor Ort möglich. Alle Mitglieder, die an der Mitgliederversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten ihre Mitgliedsausweise mitzubringen.

Einladung an Wanderfreunde aus Greiz und Umgebung

Am Dienstag, dem 23. April, gehen die Mitglieder des Greizer Wandervereins e.V. und der Freien Wandergruppe wieder auf Wanderschaft. Das Ziel ist das Grillfest im Bauernmuseum in Nitschareuth. Um 9 Uhr geht es vom ehemaligen Gemeindeplatz in Neumühle über die Osterquelle zur Lehnamühle nach Nitschareuth. Der Rückweg führt über den Amselsteig. Die Wanderung ist etwa 12 Kilometer lang.

Einladung des Blinden- und Sehbehindertenverbandes zum Dunkelcafé in Greiz

Es ist für sehende Menschen schwer, sich ein aktives Leben in Blindheit oder mit einer Sehbehinderung vorzustellen. Vor besonderen Herausforderungen stehen Menschen in der Phase der Überleitung vom Sehen ins Dunkel. Nicht nur diesen Menschen mit praktischen Tipps und Hilfestellungen für ihren Alltag zu geben, ist das Anliegen des Dunkelcafés. Angehörige, Freunde, Bekannte stehen oftmals ratlos und hilflos der Situation gegenüber. Daher sind besonders Betroffene und Angehörige, Freunde, aber auch alle Interessierten eingeladen. Denn auch wenn man mit einem Sehkraftverlust konfrontiert ist, kann man ein aktives Leben führen. Jedoch müssen zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um sich in seiner Umgebung sicher zu fühlen. Die Mitglieder des Verbandes stehen mit Rat zur Verfügung und geben Hilfe zur Selbsthilfe, wie man beispielsweise Kartoffeln schält, Getränke einfüllt, ohne den Finger ins Glas zu stecken um zu prüfen, wie voll das Glas ist, wie man sich in der Wohnung orientiert, was Unordnung bedeutet oder ungünstig aufgestellte Möbel. Antworten auf all diese Fragen und Hilfeangebote sowie einen Erfahrungsaustausch bieten die Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen e.V. aus Greiz und laden herzlich zum Dunkelcafé am 4. Mai von 14 bis 17 Uhr in das Vereinshaus der Kleingartenanlage Sonnenhöhe Greiz e.V., Uhlandstraße 1a in Greiz ein.

Außerdem gibt es auch Informationen rund um das Blindengeld, Leistungen und Hilfsmittel. Unterstützt wird die Kreisorganisation des Blinden- und Sehbehindertenverbandes durch die Gruppe Aktiv für Greiz. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig, da nur in kleinen Gruppen in einem abgedunkelten Raum praktische Hilfe vermittelt werden kann. Die Wartezeit kann man sich aber bei einem Spaziergang durch die schöne Kleingartenanlage vertreiben, die Museumslaube besuchen oder Kaffee und Kuchen genießen. Es wird um einen Unkostenbeitrag gebeten. Anmeldungen mit Name, Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse nehmen bis 1. Mai Udo Röll unter roell.udo@web.de oder Ines Wartenberg unter ines.wartenberg@gmx.de gern entgegen.

Kräuterspaziergang in Wünschendorf

Am Dienstag, dem 23. April, lädt Cornelia Seidel zu einem Kräuterspaziergang in Wünschendorf ein. Treffpunkt ist, Cronschwitz am Klosterhof an der Gondelstation. Mitzubringen pro Teilnehmer sind eine Tasse oder ein Glas, ein Löffel, eine Untertasse, eine Flasche Wasser und gute Laune. Bei schlechtem Wetter findet ein Vortrag im Klosterhof statt. Kostenbeitrag 15 Euro.

Auf der Seestern-Panorama-Bühne fallen im Juli zwei Veranstaltungen aus

Der Veranstalter musicalpeople teilt mit, dass die Veranstaltungen „Mamma Mia meets Udo Jürgens“ am 19. Juli und „Die große Schlagernacht“ am 20. Juli auf der Seestern-Panorama-Bühne in Zeulendroda ausfallen. Die Rückabwicklung der bereits verkauften Tickets wird zeitnah bekannt gegeben. Der Veranstalter bittet um Verständnis.