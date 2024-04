Zeulenroda-Triebes. Ein Randalierer sorgte in der Nacht zu Dienstag in Zeulenroda-Triebes für Aufsehen. Der Betrunkene zerstörte Scheiben, griff Passanten an und widersetzte sich auch den Polizeibeamten.

Mehrere zerbrochene Autoscheiben und Glastüren, Widerstand gegen die Polizei, eine Trunkenheitsfahrt und weitere Delikte werden einem 36-Jährigen aus Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) zur Last gelegt. Laut Meldung der Polizei gingen in der Nacht zu Dienstag gleich mehrere Notrufe bei den Beamten über den Randalierer ein.

Als die Beamten ihn auf dem Markt stellen wollten, soll er sein Fahrrad in Richtung der Polizisten geworfen haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Schlussendlich konnten sie den Mann in Gewahrsam nehmen, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von rund zwei Promille auswies. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem weil er auch Passanten körperlich angegriffen haben soll. Zuerst hatte der MDR berichtet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red