Greiz. Bei einem Ausflug mit ihrem Hund verletzte sich eine Radfahrerin am Dienstagabend nahe Greiz. Sie kam ins Krankenhaus.

Eine Gassirunde mit ihrem Fahrrad nahe Greiz endete für eine 39-Jährige im Krankenhaus. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war die Hundehalterin gegen halb 6 am Montagabend auf der Pohlitzer Straße unterwegs. Dabei hatte sie die Leine an ihrem Rad befestigt.

Eine ruckartige Bewegung des Tieres habe dann dafür gesorgt, dass die Frau zu Fall kam. Sie verletzte sich dabei und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Rad entstand leichter Sachschaden. Zum Zustand des Hundes machten die Beamten keine Angaben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red