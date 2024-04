Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ein Unfall mit zwei Verletzten bei Zickra und mehr Meldungen und Nachrichten aus dem Landkreis Greiz.

Die Nachrichten, Polizeimeldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region für Donnerstag, dem 25. April.

Kulinarisches aus dem Wald bei Zeulenroda

Die zertifizierte Naturführerin Heike Geithel lädt zu einer Kräuterwanderung rund um Zeulenroda ein. „Überall sprießt und blüht es, Wiesen sind mit Wildkräutern übersät und der Tisch im Wald ist reichhaltig gedeckt“, schreibt sie. Überall fände man Pflanzen und Bäume, deren Blätter und Blüten man essen könne. Bei einer zwei- bis dreistündigen Wanderung will sie diese alle Interessierten vorstellen. Los geht es am Samstag, dem 27. April, um 13 Uhr am AWO-Pflegeheim am Stausee am Stadtbachring in Zeulenroda und am Sonntag, dem 28. April, um 10 Uhr am Bahnhof Neumühle. Mitzubringen sind ein kleines Schraubglas mit Löffel. Führung und Imbiss kosten zehn Euro. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer: 0176/36 89 98 25 oder der Mailadresse: heikegeithel@t-online.de

Radfahren für Menschen mit Beeinträchtigung in Greiz

Der Radsportverein 1886 Greiz führt am Samstag, dem 27. April, auf der Rollschuhbahn in Aubachtal wieder die Aktion „Radfahren für Menschen mit Beeinträchtigungen“ durch. Beginn ist um 10 Uhr. Die Spezialräder werden zur Verfügung gestellt.

Rundgang durch den Greizer Park

Die Tourist-Information Greiz lädt am Donnerstag, dem 25. April, wieder zur Tour durch den Greizer Park ein. „In einem der schönsten europäischen Landschaftsparks im englischen Stil, verzaubert Sie die wundervolle Parkanlage mit See und atemberaubender Pflanzenvielfalt“, schreiben die Mitarbeiter in der Einladung. Die Tour, die knapp zwei Stunden dauert, beginnt um 14 Uhr an der Tourist-Information im Unteren Schloss. Dort gibt es auch die Tickets bis 15 Minuten vor der Führung.

Zwei Verletzte bei Unfall am Abzweig nach Zickra

Wie die Polizei informiert, kam es am Dienstag, dem 23. April, gegen 9.50 Uhr zu einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 175 am Abzweig Zickra. Ein 82-Jähriger wollte mit seinem Auto laut Polizei auf die Bundesstraße auffahren und missachtete, dass eine 49-Jährige mit ihrem Auto vorfahrtsberechtigt war. Beim Zusammenstoß wurden zwei Personen verletzt, sodass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die B175 war zeitweise voll gesperrt, sodass es zu Stau kam.

Ostthüringer Krankenhäuser stellen sich in Gera potenziellen Mitarbeitern vor

Am Donnerstag, 25. April, können sich Interessenten zwischen 14 und 17 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Geraer Arbeitsagentur, Reichsstraße 15, über die verschiedenen Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten Ostthüringer Kliniken umfassend informieren. Das teilt die Handwerkskammer für Ostthüringen mit. Das Angebot richte sich vor allem an Ausbildungs- und Studiensuchende, Arbeitsuchende, Stellenwechsler, Kunden, die sich beruflich umorientieren möchten, sowie Weiterbildungssuchende. Die Veranstaltung böte eine gute Plattform, persönlich mit den Personalverantwortlichen der teilnehmenden Kliniken Kontakt aufzunehmen und ins Gespräch kommen zu können. Die Angebote der Kliniken umfassen dabei nicht nur Berufe für Medizinische Fachkräfte, sondern auch für Berufe im Pflege- und Funktionsdienst, im Management sowie der Wirtschaft und Verwaltung von klinischen Einrichtungen und in den Bereichen Technik und IT. Angeboten werden neben Arbeits- und Ausbildungsstellen auch Praktika und Tätigkeiten im Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ).

Die teilnehmenden Kliniken sind: SRH Waldklinikum Gera, Klinikum Altenburger Land, Waldkliniken Eisenberg, Universitätsklinikum Jena, Sternbach-Klinik Schleiz, Krankenhaus Greiz-Ronneburg. Eine Anmeldung braucht es nicht.

Straße im Kreis Greiz wird für einen Monat voll gesperrt

Die Kreisstraße K117 von der Verbindungsstraße Pohlen-Wünschendorf (K517) bis zum Abzweig Letzendorf weist erhebliche Fahrbahnschäden im Deckenbereich auf, sodass dringend Instandhaltungsmaßnahmen notwendig werden, schreibt das Landratsamt Greiz in einer Mitteilung. Um den Straßenzustand am betreffenden Straßenabschnitt zu verbessern und die Verkehrssicherheit herzustellen, soll auf zirka 450 Metern Länge die Deckschicht erneuert und aufgrund des geringen Aufbaus des Oberbaues teilweise auch die Tragschicht neu hergestellt werden. Der Landkreises Greiz ist Straßenbaulastträger. Die Umsetzung erfolgt laut Mitteilung durch die Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Greiz. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich am Montag, dem 29. April, beginnen und zirka vier Wochen dauern. Dabei ist die Straße voll gesperrt. Die Umleitung wird über die Kreisstraße 517-Mosen-Endschütz-Abzweig Letzendorf (K521) geleitet.

Hohenleubener Verein lädt zur Exkursion in den Harz ein

Der Vogtländische Altertumsforschende Verein zu Hohenleuben e.V. (VAVH) lädt schon jetzt zu seiner Frühlings-Exkursion in den Harz ein. Ziel ist am 1. Mai die Festung Regenstein, Blankenburg und das größte noch erhaltene Schloss der Welfen. Außerdem geht es nach Timmenrode zur bekannten Teufelsmauer. Anmelden kann man sich im Museum Reichenfels in Hohenleuben, dort gibt es auch nähere Informtionen zu Abfahrtszeiten und Co.; Telefonnummer: 036622/71 02.