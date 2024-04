Zeulenroda-Triebes. Am Montag findet eine öffentliche Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber um das Amt des Bürgermeisters in Triebes statt.

Sofort stimmte Ute Erhardt-Kaufmann, die Inhaberin des Hotels „Goldener Löwe“ in Triebes, der Anfrage der OTZ-Redakteure zu, als wir die Anfrage stellten, ob wir in ihren Räumlichkeiten in Triebes, dem größten Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes, ein Wahlforum durchführen könnten. Da gab es kein Überdenken, kein Abwägen, die Anfrage und die Zustimmung dafür kamen spontan.

Auf die Frage, warum die Wirtin, seit fast 30 Jahren führt sie das gastliche Haus, so spontan zusagte, gab es eine klare, präzise Auskunft: „Mein Haus ist offen für alle Einrichtungen und Institutionen“, sagt sie. Da gäbe es keine Unterschiede. Sie möchte jedem die Möglichkeit geben. Dabei würden ihre persönliche Meinung keine Rolle spielen, so Ute Erhardt-Kaufmann. Die schon vor der Übernahme des ersten Hauses am Platz in Triebes mit Herz und Seele Gastwirtin.

OTZ organisiert mit dem Anglerverein Triebes Wahlforum

Die öffentliche Vorstellung der Kandidaten und Kandidatinnen auf dem Stuhl des Bürgermeisters am 26. Mai zur Kommunalwahl, ist die dritte in Zeulenroda-Triebes. Beide vorangegangenen Gesprächsrunden fanden in Zeulenroda statt. Doch auch die Triebeser sollen direkt vor Ort, die Möglichkeit bekommen, ihre Bewerber und Bewerberinnen auf Herz und Niere zu prüfen, dachte sich OTZ-Redakteurin Heidi Henze. Und so findet am Montagabend, dem 29. April, um 18 Uhr für die Triebeser und alle Interessenten im Hotel und Gasthaus „Goldener Löwe“ eine nächste öffentliche Vorstellungsrunde mit den sieben Kandidatinnen und Kandidaten statt, die zusammen mit dem Anglerverein 1955 Triebes organisiert wurde. Alle sieben Bewerber und Bewerberinnen (vier Männer und drei Frauen) haben auf Einladung der OTZ ihr Kommen zugesagt.

Triebeser erhalten Möglichkeit den oder die zukünftige Bürgermeisterin kennenzulernen

Auch Axel Wagner, Ortsteilbürgermeister von Triebes, ist begeistert, über den Veranstaltungsort. „Super für Triebes, wunderbar, ganz tolle Geschichte für den größten Ortsteil der Stadt und seine Einwohner“, freut sich der Bürgermeister und ist sich sicher, dass sich viele Einwohner diese Gelegenheit nicht entgehen lassen werden. Viele Fragen der Triebeser sind bereits im Vorfeld an die OTZ-Redakteure unter greiz@funkemedien eingegangen. Der Eintritt ist frei, die Platzkapazität ist begrenzt. Aus diesem Grund wird die Veranstaltung aufgezeichnet und ist später auf der Internetseite der OTZ abrufbar.