Zeulenroda-Triebes. Von Meditation bis zum relaxten Spaziergang in der Stadt und einer Fahrrad-Reparatur war alles dabei

Während der amtierende Bürgermeister von Zeulenroda-Triebes, Nils Hammerschmidt (parteilos) bis zur Entscheidung im Amtsgebäude, dem Rathaus von Zeulenroda-Triebes, verbracht hat, wischte Markus Hofmann (CDU) das Haus, reparierte einen Reifen an seinem Fahrrad und wechselte das Gaspedal am Auto. Seine Kinder durften in der Zeit mit den beschädigten Wahlplakaten basteln, so der CDU-Kandidat. Dieter Weinlich (Einzelkandidat) hat sich eine leckere Mahlzeit gekocht. Es gab Ratatouille mit Lachs. Kochen sei für ihn Meditation. Andreas Stiller (AfD) ist den Tag relaxt angegangen. Zuerst war er selbst wählen, dann werkelte er an seinem Haus, und hat sich nachmittags einen Kaffee in Familie gegönnt, bevor er noch einmal in Arnsgrün ins Wahllokal schauen möchte und dann ins Rathaus nach Zeulenroda-Triebes kommt, um das Auszählen der Stimmen live zu verfolgen. Heike Bergmann (IWA-Pro Region) machte sich auf den Weg in das Stadtinnere, gönnte sich dabei ein Eis in der Greizer Straße, schaute in verschiedene Wahllokale und sagte den hier Arbeitenden ein kurzes „Hallo“. Unterwegs hätte sie immer wieder Leute getroffen und mit ihnen ein kurzes Gespräch geführt. Die Triebeser Heike Büschel (Einzelkandidatin) war während des Anrufs der OTZ-Redakteurin gerade selbst im Wahllokal wählen. Sie und ihr Mann hätten den Sonntag ganz entspannt verbracht. Die Wochen vorher wären voller Arbeit gewesen. Anja Tischendorf (BSW) ist den Wahlsonntag ganz entspannt angegangen. Sie hat gekocht und Fenster geputzt. Am Abend kommt natürlich auch sie ins Rathaus und wird die Entscheidung live verfolgen.

Weitere Nachrichten aus der Region