Auf 39-Jährigen in Greiz eingeschlagen und Handy gestohlen

Am Donnerstag gegen 22 Uhr kam es laut Polizei im Bereich Kugelacker in Greiz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen griff ein bislang Unbekannter einen 39-Jährigen an und schlug auf diesen ein. In diesem Zusammenhang entwendete der Unbekannte das mitgeführte Handy Samsung S 7 Edge des 39-Jährigen.

Beschreibung des Täters:

männlich,

kurze,

helle Haare;

„Segelfliegerrohren“,

ca. 1,75m;

dünne Statur,

rote Hose,

weißes Shirt,

führte ein Fahrrad mit sich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.