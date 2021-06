Auf der Falkenburg eine besondere Biologiestunde erlebt

Pahren. Pferdebegeisterte Mädchen dürfen beim Beringen von Jungfalken dabei sein.

Eine Gruppe pferdebegeisterter Mädchen, die sonst am liebsten ständig auf dem Hof bei den Pflegeponys sind, haben vor wenigen Tagen etwas ganz Tolles erlebt. Und das mal ganz ohne Pferde.

Enrico Lux, ein Ornithologe, der ehrenamtlich im Auftrag der Beringungszentrale Hiddensee agiert, kam auf den Hof, um den Falkennachwuchs zu beringen.

26 Brutpaare Dohlen in Dörtendorf

Er erzählte, dass er in diesem Jahr bis jetzt 350 nestjunge Dohlen, elf Brutpaare Turmfalken und drei Brutpaare Schleiereulen erfasst hat.

Er betreut 26 Kirchen, private Gehöfte und das Artenschutzzentrum in Dörtendorf. Allein dort gibt es 26 Brutpaare Dohlen.

Die Mädchen durften beim Beringen des Turmfalkennachwuchses dabei sein. Lux holte die Jungtiere aus dem Brutkasten und setzte sie in einen Beutel. Die Kleinen waren unterschiedlich groß, aber quicklebendig. Auf die Nachfrage, warum sie unterschiedlich groß sind, erfuhren die Mädchen, dass die Eier vom ersten Tag an ausgebrütet werden. Also unterschiedliche Legezeit bedeutet unterschiedliche Brutzeit. Beide Elterntiere sind an der Aufzucht beteiligt. Der Mann jagt und bringt die Beute, die Frau zerlegt und füttert. Wichtig: Dem Mann darf nichts passieren, denn sonst gäbe es keine Nahrung für den Nachwuchs und sie müssten verhungern.

Falken fressen zu 95 Prozent Mäuse, sie sind also natürliche Schädlingsbekämpfer. Wenn der Mensch nun durch Gift die Mäuse beseitigt, sind auch die Falken in Gefahr, denn es wird ihnen ihre Futtergrundlage entzogen.

Bei der Beringung durften die Mädchen die kleinen Falken halten, die aber lautstark protestierten.

17 Jungtiere in diesem Jahr

Das war eine besondere Biologiestunde. Und die Pferdefans haben noch etwas gelernt: Artenschutz und Artenvielfalt haben wir Menschen in der Hand. Nicht mit Gift und nicht mit klinisch reinen Lebensräumen, denn damit zerstören wir unser Ökosystem.

Übrigens, den Hof hat Enrico Lux Falkenburg getauft, da es dieses Jahr von drei Brutpaaren, 17 Jungtiere gab. In den letzten beiden Jahren waren es sogar sechs Brutpaare mit über 20 Jungen.