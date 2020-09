Die Helfer beim Arbeitseinsatz auf dem Sportplatz an der Schaltisinsel in Greiz.

Auf der Schaltisinsel in Greiz kehrt wieder Leben ein

Langsam komme durch die Berichte in unserer Zeitung wieder Leben auf den Sportplatz Schaltisinsel, freut sich Silke Hessel in einer E-Mail an die Redaktion. Gemeinsam mit anderen setzt sie sich für den Erhalt des Sportplatzes ein, der finanziell vom verantwortlichen Verein – dem SV Chemie Greiz – allein nicht mehr zu stemmen ist.