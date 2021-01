Auf Nachfrage reagieren

Mit der Zeit ändern sich die Ansprüche. Das gilt auch für die von Mietern. War vor 30 Jahren wichtig, ob eine Wohnung ein Bad hat, sind inzwischen andere Sachen bedeutender. Beispielsweise, ob es Parkplätze in der Nähe gibt oder ob die Wohnungen barrierefrei sind. Auch beim Zuschnitt der Wohnungen möchten Mieter heutzutage ein Wörtchen mitreden. Schließlich verbringt man ja viel Zeit zu Hause, deshalb will man sich dort so richtig wohlfühlen.

Für Vermieter bedeutet das, sich umzustellen, anzupassen. Nur so kann der Leerstand gering gehalten werden. Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft hat die Zeichen der Zeit erkannt. Viel Geld wurde in den letzten 30 Jahren in die Sanierung der Altbestände investiert. Kontinuierlich wird das Balkonprojekt verfolgt, allein im vorigen Jahren wurden 71 Balkone angebaut. Auch Neubauten gehören zum Konzept der GWG. Die Nachfrage nach den neuen Wohnungen in der Carolinenstraße beispielsweise war enorm groß, und zwar schon zu einem Zeitpunkt, als die Gebäude noch im Bau waren. Das kann der ehemalige GWG-Chef Uwe Schneider als Erfolg verbuchen. Sein Nachfolger Robert Schneider will den Weg weitergehen und für die Greizer auch in Zukunft attraktiven Wohnraum bieten. Dass er drei Jahre Zeit hatte, das Geschäft kennenzulernen, dürfte da hilfreich sein. Bleibt zu wünschen, dass er ein ebenso glückliches Händchen bei seinen Entscheidungen hat wie sein Vorgänger.