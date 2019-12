Auf Wachstumskurs

Alina Wilmers öffnet die Tür zu Zimmer 214 des Schlossberghotels in Greiz. Es ist die „Exklusive Suite“ des Drei-Sterne-Hauses. Ein Kingsize-Bett, große, graue Sessel, eine frei stehende Badewanne mitten im Raum. An anderer Stelle ein E-Kamin, der für eine heimelige Atmosphäre sorgen soll.

Zimmer 214 sei das luxuriöseste im Haus, sagt die Hotelmitarbeiterin. Gleichwohl habe man auch bei den anderen in diesem Jahr den Standard angehoben, so Hotelchef Matthias Bauer. Die Gäste honorierten das, die Übernachtungszahlen seien „merklich angestiegen“, sagt Bauer.

Damit liegt das Greizer Schlossberghotel im Trend. Wie eine Erhebung des Thüringer Landesamtes für Statistik zeigt, sind die Zahlen der Ankünfte und Übernachtungen im Thüringer Vogtland zwischen Januar und September im Vergleich zum Vorjahr um 5 beziehungsweise 4,5 Prozent gestiegen. Auch wenn die abschließenden Zahlen noch ausstehen: Es scheint ein gutes Jahr für die Hoteliers in der Region zu werden.

Das bestätigt auch Andreas Kraus, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Vogtland. Zwischen 2015 und 2018 sei die Zahl der Übernachtungen im Landkreis Greiz von 142.000 auf 167.000 gestiegen. Besonders die Region um das Zeulenrodaer Meer sei mit einem Plus von 48.000 auf 67.000 Übernachtungen ein Wachstumstreiber.

Trotz positivem Trend „noch viel Luft nach oben“

Sabine Casper vom dortigen Tourismuszentrum rechnet in diesem Jahr mit einem weiteren Anstieg, der sich auf fünf bis zehn Prozent belaufen werde. „Was mich freut: Auch die Aufenthaltsdauer wird länger“, sagt Casper. Mit naturnahen und nachhaltigen Angeboten könnten die Anbieter rund um die Talsperre punkten.

„Und da ist noch Luft nach oben“, sagt Casper. Schließlich habe man bis 1994 jährlich rund 500.000 Besucher begrüßen können. Das entstehende Feriendorf Manoah, ein wachsendes Interesse für den Wohnwagenplatz und ein optimierter Betrieb der Strandbäder würden Potenziale bieten. Zudem sei noch viel Raum für weitere Initiativen. „Und man wird mit der Entwicklung Geld verdienen können“, so Casper.

Auch in Weida spürt man einen Aufwärtstrend. „Wir haben einen stärkeren Zulauf“, sagt Bettina Bräunlich von der Weida-Information. Sie stelle fest, dass insbesondere aus den westdeutschen Bundesländern viele Besucher kämen, vor allem „junge Rentner, aber auch Familien mit Kindern.“ Dennoch könnten noch viel mehr Touristen in die Osterburg-Stadt gelockt werden. Voraussetzung dafür sei eine bessere Vermarktung der gesamten Region.

Im Grenzgebiet von Thüringen und Sachsen sei man „oft ein bisschen vergessen“, so Bräunlich. Dies müsse sich ändern. „Wir müssen nach außen tragen, wie schön wir es hier haben“, sagt sie.

Hotelier nimmt die Politik in die Pflicht

Dieser Meinung ist auch Corinna Zille, Leiterin der Tourist-Information in Greiz. Doch habe der Tourismusverband Vogtland schon viel bewegt, der positive Trend bei den Besucherzahlen gehe auch auf dessen Arbeit zurück. Zille rechnet für dieses Jahr mit einem weiteren Plus bei den Touristenzahlen in der ehemaligen Residenzstadt.

„Wir müssen die Infrastruktur halten und einen guten Service bieten“, sagt Zille. Dazu zähle auch, dass wie beim Schlossberghotel in die Übernachtungskapazitäten der Stadt investiert werde. „Und hier tut sich gerade etwas“, so Zille.

Dass die Gäste dies honorierten, diese Erfahrung hat Joachim Elschner gemacht. Er betreibt das Hotel am Wald in Greiz. „Ich kann mich nicht beklagen“, sagt Elschner mit Blick auf die zurückliegenden Monate. Die Auslastung sei sehr gut. Der Landkreis Greiz sei eine landschaftlich und geografisch reizvolle Gegend, zudem könnten sich seine Gäste bei ihm „wie zu Hause fühlen.“

Ob der Landkreis touristisch weiter zulegen könne, da ist Elschner wiederum skeptisch. „Wenn wir ehrlich sind, treiben auch andere Faktoren wie Arbeit oder Heimatbesuche die Übernachtungszahlen nach oben“, so Elschner. Zudem müssten Politik und Verwaltung etwas unternehmen, um den Verfall der Bausubstanz in der Kreisstadt aufzuhalten. „Müsste die Region aktuell nur vom Tourismus leben, würde es eng aussehen“, sagt der Hotelier.