Auffahrunfall auf B92 bei Greiz

Am Dienstagvormittag befuhr ein 66-jähriger Renault-Fahrer und ein 36-Jähriger VW-Fahrer die B92 von Gera in Richtung Greiz. Dabei bemerkte der VW-Fahrer scheinbar zu spät, dass der vor ihm befindliche Renault auf Höhe des Abzweige Wittchendorf nach links abbiegen wollte, so dass es zum Auffahrunfall kam.

Wie die Polizei mitteilte, entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden. Die Beifahrerin im VW wurde leicht verletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Straße halbseitig gesperrt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

