Auma: Landrätin setzt auf großflächige breitgestreute Testmöglichkeiten

Der Landkreis Greiz organisiert seit Dienstag die kostenlosen Corona-Schnelltest und konzentriert sich hier besonders auf den nördlichen Landkreis. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Kreisverband Greiz, sichert das Personal ab, um die freiwilligen Tests durchführen zu können, die Sparkasse Gera-Greiz unterstützt den Kreisverband finanziell. So sei es möglich in dem flächenmäßig großen Landkreis neben den stationären Testzentren auch mobile Teststationen anbieten zu können, um Menschen mit dem Corona-Virus schnell heraus zu finden und so Infektionsherde schneller lokalisieren zu können“, sagt die Landrätin Martina Schweinsburg (CDU)