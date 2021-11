„Aumaer Wandervögel“ gehen auf Tour

Auma. Es ist die letzte Wanderung in diesem Jahr.

Die „Aumaer Wandervögel“ treffen sich diesen Samstag, 4. Dezember, um 9 Uhr zur letzten Wanderung in diesem Jahr auf dem Schützenplatz in der Moßbacher Straße hinter der Brücke über die Auma.

Gelaufen wird an der Auma entlang in Richtung Krölpa über Muntscha und Wenigenauma sowie den Lerchenberg in den „Thüringer Hof“ und zurück, wird mitgeteilt.

Die Wanderung sei rund elf Kilometer lang. 2G-Nachweis und Maske seien zum Eintritt in die Gaststätte nötig.