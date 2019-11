Aus der Mongolei nach Greiz für die Lehre

Densmaa Batbayar und ihre Heimat trennen viele Tausende Kilometer. Die 22-Jährige stammt aus der Mongolei, lebt inzwischen aber in Greiz und ist im dortigen Kreiskrankenhaus im September in eine dreijährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gestartet. Ganz, wie sie es sich gewünscht habe, erzählt sie im Gespräch. Denn die Arbeit mit Menschen sei schon lange ihr Traum gewesen, für den sie nun extra in die Park- und Schlossstadt kam.

Seit drei Jahren ist Batbayar bereits in Deutschland, erst für ein Au-Pair, später sammelte sie bei einem Bundesfreiwilligendienst in einem Wohnheim in Schneeberg viele Erfahrungen mit körperlich oder geistig behinderten Menschen. Damals sei auch der Wunsch entstanden, einen sozialen Beruf zu ergreifen. „Ich will nicht in einem Büro an einem Computer arbeiten“, erklärt sie, warum sie sich schließlich für eine Ausbildung im Krankenhaus entschied. „Ich wollte immer schon etwas mit Menschen zu tun haben.“ Also sollte es eine Lehre in Deutschland werden, doch das war gar nicht so einfach.

Seit Septemberam Krankenhaus Greiz

„Ich habe mich überall in Deutschland beworben, aber leider nie eine Rückmeldung bekommen“, erzählt die sympathische junge Frau. In Greiz sei das anders gewesen. Schnell lud man sie zum Vorstellungsgespräch ein, wo sie offensichtlich überzeugen konnte. Gleich danach erhielt sie nämlich eine mündliche Jobzusage für die Arbeitsstelle in Greiz. „Das passiert selten bei uns und war ihren Fähigkeiten und ihrem Wesen zu verdanken“, erinnert sich Nicole Finna-Klinger, die im Krankenhaus mit für die Ausbildung zuständig ist. „Wir brauchen Mitarbeiter wie sie, die die Arbeit mit so viel Fleiß und Können erledigen“, ist Finna-Klinger voll des Lobes.

Und trotzdem musste die 22-Jährige zunächst erst einmal wieder die Heimreise in die viele Tausend Kilometer entfernte Mongolei antreten. Ohne, dass sie das eigentlich wollte. Sie hatte zwar einen Job, bekam aber kein Visum und durfte sich damit auch nicht in Deutschland aufhalten. Vielmehr ärgert die Auszubildende und Finna-Klinger aber, dass Densmaa Batbayar durch die Situation auch gezwungen war, die Ausbildung gleich mit Fehlzeiten zu beginnen, die sie derzeit aufholen muss. Weil die Botschaft sich Zeit ließ mit ihrer Antwort und der Visumserteilung konnte Batbayar ihre Lehre nicht mit den anderen Auszubildenden am eigentlichen Starttag, 1. September, antreten, sondern erst fast zwei Wochen später, am 12. September, erzählt Nicole Finna-Klinger.

Inzwischen wohnt die 22-Jährige in Greiz und fühlt sich sehr willkommen. „Die Menschen hier sind sehr nett zu mir, ich habe mich schon gut eingewöhnt.“ Auch wenn sie noch nicht so viel Zeit gehabt habe, die Stadt und Umgebung zu erkunden, es gebe viel zu lernen und viel zu arbeiten, gefalle es ihr sehr gut in Greiz. Auch im Team des Krankenhauses sei sie sehr gut aufgenommen worden. „Es sind sehr nette Kollegen, sie erklären und zeigen viel“, freut sie sich.

Mit der Größe der Park- und Schlossstadt habe sie kein Problem, erzählt Batbayar. Im Gegenteil. Sie habe sich sehr bewusst gegen Städte wie Berlin, Hamburg oder Frankfurt entschieden, weil sie kleinere Städte viel lieber möge. „Die sind zu laut und zu hektisch“, erzählt sie. Außerdem komme sie selbst aus einem kleinen Ort, rund 550 Kilometer von der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar (auch Ulan Bator) entfernt. Deswegen sei sie das Leben bereits von Anfang an gewöhnt.

Auch die Sprache stellt längst keine Hürde mehr dar. Densmaa Batbayar spricht Deutsch fast fließend, selbst ihr Akzent ist kaum hörbar. Natürlich hat sie das auch den drei Jahren zu verdanken, die sie bereits in Deutschland lebt. Vor allem habe sie die Sprache aber von ihrer Schwester in der Mongolei beigebracht bekommen, die sie intensiv unterrichtete.

Wenn sie derzeit nicht täglich im Zentrum für Operative Medizin arbeitet oder die nötige Theorie am Berufsbildungszentrum Ernst Arnold in Greiz lernt, dann bereitet sich Batbayar derzeit auf einen ersten wichtigen Schritt in ihrer Ausbildung vor. Denn am Ende der Probezeit gibt es für alle Auszubildenden am Krankenhaus eine kleine Prüfung, um festzustellen, ob sie zum Krankenhaus passen und andersherum. Überprüft wird zum Beispiel, was im ersten halben Jahr praktisch gelernt wurde. Diese Prüfung steht für Densmaa Batbayar und ihre Mitlernenden nun kurz bevor.

Densmaa Batbayar ist derzeit eine von 41 Auszubildenden am Krankenhaus Greiz. Unter diesen sind sowohl die Auszubildenden der einjährigen Lehre zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer als auch die der dreijährigen Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger.