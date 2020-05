Greiz. Ein Ausflug an die Göltzschtalbrücke

Ausflug mit den Zweispännern

Besonders viel Freude machte es den Familien Voigt/Gräfenhan (links) aus Greiz-Pohlitz und Jäschke aus Mohlsdorf, die am Männertag mit ihren Zweispännern einen Ausflug zur Göltzschtalbrücke unternahmen und sich dabei mit ihrem Pferdesport-Freund Karl Seidel (rechts) aus Reichenbach trafen, der ebenfalls zwei PS vor seine Kutsche gespannt hatte. „Normalerweise sind wir zur Himmelfahrt als Dienstleister mit unseren Kremsern samt feierfreudigen Gästen unterwegs, doch in Coronazeiten ist das leider nicht möglich. Mal ganz in Familie ist eine solche Ausfahrt durch unsere vogtländische Heimat ein entspannendes und schönes Erlebnis“, freute sich Günter Voigt.