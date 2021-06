Jens Lorenz stellt seine Fotos in der Greizer Bibliothek aus.

Ausstellung in Greiz bis Ende Juli verlängert

Greiz. Weil es bisher nur wenig Gelegenheit gab, sich die Fotoausstellung von Jens Lorenz (im Bild) in der Greizer Bibliothek anzusehen, wird die Schau nun bis Ende Juli verlängert, wie Bibliotheksleiterin Carolin Beutler mitteilt. Zu sehen ist sie zu den normalen Öffnungszeiten Montag und Dienstag sowie Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr. Auch eine Finissage wird noch im 10arium geplant, deren Termin aber noch nicht feststeht. Zudem können die Fotos gekauft werden, wobei Lorenz den gesamten Erlös an zwei Vereine spenden will: den Hilfstransport Greiz-Brest und „Dein Sternenkind“.