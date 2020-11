Eine neu entwickelte Textilfarbe macht Keime unschädlich, ohne Umwelt und Gesundheit zu belasten und ohne Antibiotikaresistenzen zu fördern. Damit begegnen die innovativ gefärbten Textilien zwei wichtigen langfristigen Herausforderungen im Gesundheitswesen: zunehmender Unwirksamkeit von Antibiotika und hohen Anforderungen an Keimfreiheit.

Dieser innovative Ansatz der Kooperation aus TITV Greiz, Ortner Reinraumtechnik und der Arbeitsgruppe Photobiophysik (Institut für Physik) der Humboldt-Universität zu Berlin wurde nun mit dem Branchenpreis der Reinraumtechnik ausgezeichnet — dem Cleanzone Award 2020.

„Das Besondere an dieser Textilfarbe ist, dass ihre antimikrobielle Wirkung nicht auf giftigen Wirkstoffen beruht“, freut sich Josef Ortner, Geschäftsführer der Ortner Reinraumtechnik GmbH. „Damit sind sie, anders als herkömmliche Varianten, umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich.“ Die neuen, antimikrobiell gefärbten Textilen können zum Beispiel für Bekleidung in Reinräumen, Krankenhäusern und Pflegeheimen, aber auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden und somit die Keimbelastung in diesen Bereichen reduzieren.

Die Textilien wirken zu 99,9 Prozent gegen Bakterien, informiert das Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland. Die Farbe wirke zudem auch gegen Schimmelpilze und Algen. Das Institut beschreibt die Funktionsweise so: der Farbstoff erzeuge unter Lichteinwirkung eine spezielle Form von Sauerstoff-Molekülen (Singulettsauerstoff), die Keime unschädlich mache.

Der Cleanzone Award würdigt Menschen und ihren unternehmerischen Mut, Dinge anders als bisher anzugehen. Prämiert werden wegweisende Fortschritte hinsichtlich Innovation, Nachhaltigkeit und Effizienz im Bereich der Reinraumtechnologie. Er wird im Rahmen der „Cleanzone“, einer internationalen Fachmesse für Kontaminationskontrolle und Reinraumtechnologie, vergeben. Die Messe fand 2020 digital statt.