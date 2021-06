Autofahrt endet in Seelingstädt im Bach

Seelingstädt. Erst rollte das Auto über eine Straße, dann gegen Mauer und landete schließlich in einem Bach.

Am Dienstag erhielt die Polizei einen Anruf, bei dem ein Zeuge von einem Auto in einem Bach berichtete. In Seelingstädt fuhr laut Polizei ein 85-jähriger Mann auf die Straße und kam nicht rechtzeitig zum Stehen.

Danach rollte der Mann mit seinem Pkw über eine Straße und kollidierte mit einer Steinmauer. Die Fahrt endete schließlich in einem Bach. Der Fahrer wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen