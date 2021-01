Bädergesellschaft sitzt in Greiz noch auf dem Trockenen

Noch immer tröpfelt es nur aus der Leitung, die von der Adelheid-Quelle im Greizer Ortsteil St. Adelheid zum Schwimmbad und zum Freibad führt. Nur etwa 20 Prozent der vorherigen Wassermenge kommen noch an. Das teilte die Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft (GFD) auf Nachfrage mit.

„Etwa 60 Prozent der Leitungen sind bereits kontrolliert“, sagt Geschäftsführer der GFD Frank Böttger. Langsam arbeite man sich aufwärts und nähere sich allmählich der Quelle. Vermutlich sei es ein Leitungsschaden. Ein Versiegen der Quelle sei sicher nicht die Ursache. Im September des vergangenen Jahres sei der Bademeister Jan Fleischer zu ihm gekommen und habe „ganz entgeistert“ davon berichtet, dass kaum noch Wasser fließe. Mit Hilfe einer Sondenkamera werden Kilometer um Kilometer der Leitungen kontrolliert. „Ich hoffe, wir nähern uns langsam der Ursache“ sagt Frank Böttger. Denn nach dem Lockdown soll möglichst wieder Quellwasser die Becken der Greizer Bäder füllen.

Wie Recherchen ergeben haben, kam es auch schon in früheren Jahren zu Ausfällen, weil die Leitungen stellenweise korrodiert waren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war zudem der genaue Verlauf der Leitungen unbekannt, was die Fehlersuche wesentlich erschwerte. Die Adelheid-Quelle speiste den Röhrenbrunnen auf dem Kirchplatz in Greiz, der der Bevölkerung als Wasserquelle diente, wenn die Hausanschlüsse der Greizer aufgrund von Starkfrösten eingefroren waren, wie etwa 1929 bei Minus 30 Grad geschehen.

Die Ortsgeschichte von Irchwitz berichtet von einer Legende über eine Heilige namens Adelheid. Sie wurde im Dorf Schönfeld begraben. Aus ihrem Grab sprudelte fortan eine Quelle, der große Heilkraft nachgesagt wurde. Es sollen ihre Tränen sein, die sie für ihre verlassenen Schützlinge vergießt, so die Legende. Von überall her kamen Menschen, um sich vom Wasser der Adelheid-Quelle heilen zu lassen. Es wurde eine Wallfahrtskirche oberhalb der Quelle errichtet. Mit Beginn der Reformation kamen kaum noch Pilger und die Kapelle wurde geschlossen und verfiel. Nur die Quelle sprudelt bis heute und versorgt die Greizer Bäder mit Wasser, so denn die Leitungen in Ordnung sind.