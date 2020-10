„Es kling immer noch wie Inschwarz, aber wir haben alles ein wenig verfeinert“: So umschreibt Stephan Hartmann, Gitarrist und Sänger der Band Inschwarz, kurz, was die Zuhörer auf dem neuen Album „Von Stille & Applaus“ erwarten wird, wenn das Album am Freitag erscheint.

Passend zum dem Titel der CD, der von einer Zeile aus einem der Lieder stammt, zeigt sich die Greizer Band diesmal vielschichtig. Punkig-rockig bleiben die Songs immer noch, einige sind aber etwas stiller und leiser, geradezu melancholisch geworden, umreißt Hartmann. Das hat zum Teil ernste Hintergründe, die auch in den Texten Niederschlag finden. So geht es beispielsweise in „Noch einmal“ um den Tod des Bruders eines der Bandmitglieder.

Nachdem das Debüt „Leuchtturm“ noch quasi im privaten Umfeld aufgenommen wurde, begaben sich die Bandmitglieder diesmal im März in ein Studio – die Lieder waren zu diesem Zeitpunkt schon alle fertig geschrieben. Eine Woche lang nahmen sie sich Zeit, um an allem zu schrauben. Das Ergebnis sei nun schon allein durch den Studiobesuch qualitativ hochwertiger, als es auf dem Debüt möglich war.

Eigentlich sei nur geplant gewesen, das Album wieder auf Streamingdiensten wie Apple Music oder Spotify zu veröffentlichen. Weil der Wunsch von den Fans aber groß war, auch etwas in die Hand nehmen zu können, habe man sich nun auch zur Veröffentlichung auf CD entschieden, wenn auch nur in einer kleinen Auflage. 100 Stück wurden produziert, die Hälfte davon ist schon weg.

Wie andere Kulturschaffende habe die Pandemie natürlich auch Inschwarz getroffen, vor allem was die Auftritte betraf, erzählt Hartmann. Seit dem Frühjahr gab es nur zwei, darunter ein Picknickkonzert in Netzschkau zum fünften Geburtstag der Band – natürlich unter Auflagen. Alles andere fiel aus, darunter auch Konzerte in Gelsenkirchen, Leipzig oder auf kleineren Festivals. Dennoch sieht der Inschwarz-Sänger auch ein paar positive Seiten. Die Pause gab Zeit, sich auf die CD-Veröffentlichung zu konzentrieren und auch Musikvideos aufzunehmen. Zudem konnte man in Arthur Enke einen neuen Bassisten und mit Richard Lorenz einen zweiten Gitarristen für die vierköpfige Gruppe finden und einarbeiten – der Vierte im Bund ist Schlagzeuger Tom Falk. Gelungen sei das auch Dank der Fans: „Sie sind trotzdem drangeblieben, ein paar wirken in einem Video mit, haben fleißig unsere Musik gehört und geteilt und uns nicht vergessen“, freut sich der Sänger.

Das Album ist zu hören bei allen gängigen Streaming-Diensten. Auf CD kann man es, auch im Paket mit Aufklebern, Autogrammkarte und Co. auch auf www.inschwarz.bigcartel.com erwerben. Die Musikvideos gibt es auf Youtube unter dem Kanalnamen Inschwarz Band.