Bauarbeiten am Greizer Rathaus gehen voran

Tag der offenen Baustelle im Rathaus Greiz

Zum Tag der offenen Baustelle führte Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) durch das zum Teil schon entkernte Rathaus. Schäden an der Bausubstanz offenbarten sich an vielen Stellen. Interessante Details des Gebäudes, die sonst nie zu sehen sind, aber auch. So ließ es sich der Bürgermeister nicht nehmen, die Gruppe bis auf den Turm des Rathauses und hinab bis in den Keller zu führen.

Foto: Cornelia Winkler