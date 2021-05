Berga/Triebes: Offene Kirchen und Musik zu Himmelfahrt

Auch in der Kühdorfer Kirche ist Musik zu erleben.

Berga. Gottesdienst ist online zu erleben.

An Himmelfahrt wird es in den Pfarrämtern Berga, Langenwetzendorf-Naitschau, Hohenleuben, Tschirma und Triebes eine Premiere geben.

In der Region sind zwischen 10.30 und 18 Uhr fast alle Kirchen geöffnet. Über den Tag verteilt wird es in den Kirchen eine halbe Stunde Musik geben. Den Start zum Himmelfahrtstag bildet ein Gottesdienst auf der Videoplattform Zoom um 9 Uhr. Zugangsdaten gibt es per E-Mail (pfarramt@kirche-triebes.de).

„Um trotz der Beschränkungen gemeinsam Himmelfahrt zu feiern, haben wir auch diesen Weg gewählt. An diesem Tag sind immer viele Menschen unterwegs und die Kirchen können als Orte der Andacht besucht werden“, so Pfarrer Michel Debus, der mit den Pfarrerinnen Beate Stutter, Klaudia Riedel, Anne Puhr und Kantor Uwe Großer den Online-Gottesdienst halten wird.

Zu folgenden Zeiten wird in den Kirchen Musik erklingen: Berga 10.30 Uhr, Döhlen 16.30 Uhr, Großkuhndorf 16 Uhr, Hohenleuben 11 Uhr, Kühdorf 15 Uhr, Langenwetzendorf 15 Uhr, Naitschau 10.30 Uhr, Nitschareuth 14 Uhr, Staitz 11.30 Uhr, Triebes 18 Uhr, Tschirma 11 Uhr, Waltersdorf 10.30 Uhr, Wernsdorf 14 Uhr, Wittchendorf 17 Uhr.