Bergaer Schulen geben einen Einblick

Die Grund- und die Regelschule Berga haben am Freitagnachmittag mit einem Tag der offenen Tür Einblick in ihren Schulalltag gegeben. Mehreren hundert interessierten Besuchern zeigten die Schüler beispielsweise, was sie an verschiedenen Projekttagen erarbeitet haben oder verkauften an Ständen weihnachtliche Leckereien, um mit den Erlösen das Kinderhospiz Mitteldeutschland zu unterstützen.

Der gemeinsame Tag der offenen Tür sei zu einer schönen Tradition geworden, sagte die Leiterin der Regelschule, Heike Zöller. „Wir wollen zeigen, wie unsere tägliche Arbeit abläuft, die Schüler können sich ihren Eltern und Großeltern präsentieren“, sagte sie. Dabei könnten die Schüler auch eine andere Seite von sich zeigen, beispielsweise in der Projektgruppe Darstellende Künste oder einer Choreografie, die in einem Hip-Hop-Workshop erarbeitet wurde.

Auch die Direktorin der Grundschule, Ina Gabriel, sagte, dass es wichtig sei, sich einmal im Jahr der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Gerade im Grundschulbereich ist es so, dass die Eltern noch ganz viel sehen wollen, was ihre Kinder in der Schule machen“, sagte Gabriel. In der Grundschule konnte man an Bastelstationen kreativ werden, aber auch Fotos aus den vergangenen Jahren und alte Chroniken anschauen. Ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof und Programme beider Schulen rundeten den Nachmittag ab.

Neue Schüler werben und ehemalige wiedersehen

Natürlich wollten die beiden Schulleiterinnen den Freitagnachmittag auch nutzen, um neue Schüler zu werben. Das Interesse war jedenfalls da. „Meine Tochter kommt nächstes Jahr in die Schule. Ich habe mir zwar noch nicht alles angeschaut, aber die Schule macht einen guten Eindruck“, sagte etwa Robert Schuhmann. Auch Nick Kulikowski war da, um mit seinem Sohn die Bildungseinrichtung zu begutachten. „Ich bin selbst hier zur Schule gegangen und habe nur gute Erinnerungen“, sagte er.

Doch nicht nur neue, sondern auch ehemalige Schüler wandelten durch die Gänge der beiden Gebäude. „Ich habe vorhin ein langes, nettes Gespräch mit einem ehemaligen Schüler geführt. Es ist schön, wenn sie immer mal wieder hier vorbeischauen und sagen, dass sie hier ihre Wurzeln haben“, sagte Heike Zöller.