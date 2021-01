Bergas Brandwunden noch nicht vernarbt

Berga. Am 22. Januar gab die hiesige Kriminalpolizei einen Ermittlungserfolg bekannt. Die mutmaßlichen Brandstifter, die in Berga ihr Unwesen getrieben haben, konnten gefasst werden.

Die 22 und 25 Jahre alten Männer aus der Elsterstadt haben gestanden und müssen sich nun strafrechtlich verantworten.„Ich bin erleichtert“, sagt Bergas Bürgermeister Heinz-Peter Beyer (parteilos). Er freut sich vor allem deshalb, weil er nun auch Schadenersatzansprüche geltend machen kann. Er spricht von dem Einsatz seiner Feuerwehr, die im Februar 2019, als die Stadthalle niedergebrannt wurde, mehrere Tage im Einsatz war. „Es ging ja nicht nur ums Löschen des Feuers. Es mussten Brandwache gehalten und die Glutnester, die es noch nach Tagen immer wieder gab, gelöscht werden“, umschreibt er, was die Einsatzkräfte geleistet haben.

Das Aus ist ein Schock für die Bürger

Die Stadthalle wurde völlig zerstört, muss abgerissen werden, was der Eigentümer laut Beyer zugesichert hat. Das endgültige Aus für die Stadthalle hat viele Bergaer mitten ins Herz getroffen. Zu viele schöne Erinnerungen verbinden sie mit dem Gebäude, erinnert sei beispielsweise an die legendären Schaumpartys und die Faschingsveranstaltungen. Sogar Sportprüfungen wurden einst in dem Haus abgelegt und Oststars wie Horst Köbbert und Fips Fleischer traten dort auf, wie uns Senioren berichtet haben. Und im Frühjahr 1965 hat der Deutsche Fernsehfunk in und an der Stadthalle einen mehrteiligen Film gedreht.„Es ist gut zu wissen, dass den Tätern jetzt das Handwerk gelegt wurde. Aber es war für mich ein ziemlicher Schock, dass es Bergaer sind. Keiner freut sich, wenn man im Ort solche Leute hat“, sagt der Rathauschef und fügt auch mit Blick auf die zweite Tat an: „Es waren Werte, die verbrannt sind.“ Er meint damit den Bergschen Carnevalsverein, der ebenfalls Opfer der Feuerteufel wurde. Es war Ende März 2020, als die Täter das Fenster des Vereinshauses einschlugen und dann Möbel anzündeten. Zum Glück erlosch das Feuer von allein – dennoch wurde großer Schaden angerichtet.„Der ganze Raum war unbenutzbar. Fußboden und Decke mussten raus, wir mussten alles neu machen. Und das Mobiliar war auch kaputt“, erinnert sich BCV-Präsident Bernd Polster mit Schrecken. „Wenn es die Richtigen sind, die man jetzt gefasst hat, bin ich froh. Allerdings hilft uns das auch nicht weiter, wir bleiben auf dem Schaden sitzen“, sagt er und denkt dabei allein an die rund 3000 Euro, die der Verein in die Hand nehmen musste, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Ganz abgesehen von der Arbeit, die die Ehrenamtlichen geleistet haben. Da mit der Versicherung noch nicht alles geklärt sei, bleiben die Kosten erst einmal an den Narren hängen. Ob die Täter nun aus Berga oder aus einem anderen Ort kommen, ist Polster ziemlich egal. „So etwas ist immer schlimm. Wissen die mit ihrer Freizeit nichts anzufangen?“, grübelt der BCV-Chef darüber nach, was junge Leute zu solch einer Tat bewogen haben könnte.

Laut Polizei sei es sehr aufwendig gewesen, die mutmaßlichen Brandstifter dingfest zu machen. Im Januar sei dies gelungen, fast zwei Jahre nach dem Großbrand.

Die Ermittler hätten in dem Zusammenhang zudem einen weiteren Brand aufklären können. Ende Oktober 2018 wurde in der Nähe der Grundschule eine Mülltonne angezündet. Auch diese Tat wird den beiden Verdächtigen zugeschrieben.