Bergner fordert Sanierung der Landesstraße L 1296

Im Freistaat Sachsen sei mit der vierten Ausbaustufe am Autobahnzubringer von Greiz zur Autobahn 72, Anschlussstelle Treuen, begonnen worden, erklärt Dirk Bergner (FDP), Thüringer Landtagsvizepräsident. Da auf Thüringer Seite noch keine Baumaßnahmen für dieses Projekt erkennbar seien, wandte sich Bergner mit einer Anfrage an die Landesregierung, wie er mitteilte. So wollte er wissen, welche Bedeutung die Thüringer Landesregierung dem Autobahnzubringer L 1296/S 296/S 298 zur Autobahnanschlussstelle Treuen der Autobahn 72 für die Region Greiz beimisst?

Bergner habe festgestellt, dass jedoch weiterhin die Thüringer Landesstraße L 1296 unsaniert sei, die von der B 92 im Greizer Stadtteil Sachswitz bis zur Landesgrenze und auf die S 296 führt. Im Freistaat Sachsen hätte man hingegen bereits mit der vierten Ausbaustufe begonnen. Sachsen schon in vierter Ausbaustufe Bergner erklärt: „Wenige Meter nach der Landesgrenze zweigt von der S 296 die S 298 zur Autobahn nach Treuen ab. Diese S 298 wird künftig nicht mehr durch den Ort Kleingera führen. Aktuell wird die Baufeldfreimachung für die Ortsumgehungsstraße realisiert. Die Pappelallee in Kleingera sieht bereits ungewohnt kahl aus. Aktuell werden dort die Bäume, die der Anlieger-Straße seit Jahrzehnten ihren Namen geben – und auf deren Weiterführung man direkt nach Döhlau kommt, gefällt. Vor Wochen hatten die Vermessungsarbeiten stattgefunden, wobei die künftige Streckenführung der S 298 mit Hölzern markiert worden war. Seither waren die Kleingeraer, Döhlauer und Sachswitzer auf die gewaltige Baumaßnahme vorbereitet.“ „Ich freue mich, dass nach jahrzehntelangen Diskussionen und Planungen nun endlich eine weitere Ausbaustufe des Autobahnzubringers von Greiz zur Autobahnanschlussstelle Treuen der A 72 realisiert wird. Zugleich bin ich dankbar, dass es für die Bewohner der Ortschaft Kleingera nach Abschluss der Bauarbeiten zu spürbaren Verbesserungen der Lebensqualität kommen wird. Der Schwerlastverkehr, der die Straße frequentiert, hat in den vergangenen Jahren konstant zugenommen, womit es zu manch gefährlicher Situation in der engen Ortsdurchfahrt kam“, sagt Elsterbergs Bürgermeister Sandro Bauroth (FDP). „Nun hoffen wir, dass auch die Thüringer Straßenbau-Verantwortlichen nachziehen“, sagt Dirk Bergner nach einem Gespräch mit Bauroth. Denn die Anbindung an die B 92 auf Sachswitzer Flur müsste ebenfalls ausgebaut werden. Seit Jahren besteht auf dem Thüringer Streckenabschnitt ein Nadelöhr über die Greizer Straße „Sachsenplatz“.