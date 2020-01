Greiz. Alexandra Janzen lädt am Freitag zum Konzert ein. Ihre Musik ist auch von ihrer Vergangenheit in Halle geprägt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berlinerin rockt die Kulturgarage Greiz

Zu einem Konzert ist am Freitag, 17. Januar, die Musikerin Alexandra Janzen in der Kulturgarage des Vereins Alte Papierfabrik Greiz in der Mylauer Straße.

Die Berliner Popmusikerin und Liedermacherin spielt auf ihrer ersten Deutschlandtour die Songs ihres deutschsprachigen Solodebütalbums „Erinnerung an die Zukunft“. Begleitet wird sie durch Rene Flächsenhaar (Bassist bei Namika) und Clemens Koch (Gitarrist und Sänger).

Was Alexandra Janzen als moderne Liedermacherin auszeichnet, ist ihr Bandsound. Er ist unverkennbar mit zum Teil rockigen und elektronischen Einflüssen, schreiben die Veranstalter. Mit ihren Liedern möchte die Musikerin Mut machen, aus dem Alltag auszubrechen und neue Wege zu gehen. „Raus aus der Komfortzone! Weg mit den Konventionen!“, wird sie zitiert.

Mit ihrem Solodebütalbum stellt Janzen die Frage: Was es ist, das uns vereint? Der Grund dafür ist ihre Jugend. Aufgewachsen ist sie in Halle in einem eingemauerten Land. Als Kind und Teenager zog sie zwölfmal um. All das prägte sie und ihre Musik nachhaltig. Das Konzert startet um 20 Uhr.