Die Greizer Tierheimleiterin Elke Becker bittet um Unterstützung. Am Sonntag, 13. Dezember, wurde in Waltersdorf eine Hündin der Rasse Deutsch Kurzhaar entdeckt. Das Tiere ist rund fünf Jahre alt. „Es handelt sich um eine sehr menschenbezogene Hündin“, so Becker.

Wer die Hundedame kennt oder vermisst, meldet sich bitte im Tierheim in Greiz-Sachswitz unter Telefon 03661/64 43.