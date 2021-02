Betrüger ergaunern vierstelligen Betrag von Mann aus Greiz

Betrug per Telefon ist leider weit verbreitet: In Greiz traf es jetzt einen 60-jährigen Mann. (Symbolbild)

Einen vierstelligen Betrag haben Betrüger von einem 60-Jährigen in Greiz ergaunert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Greizer am Dienstag den fingierten Anruf eines vermeintlichen Computerunternehmens erhalten. Demnach übermittelte der 60-Jährige in gutem Glauben dem Betrüger am anderen Ende der Telefonleitung seine Bankdaten. Die Kriminellen buchten daraufhin vom Konto des Mannes einen vierstelligen Betrag ab.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor dieser Betrugsmasche. Übermitteln Sie niemals persönliche Daten am Telefon an für Sie unbekannte Personen. Seien Sie stets misstrauisch und informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei.

Mehr Polizeimeldungen aus Thüringen

Lügengeschichten am Telefon: Betrüger haben es auf ältere Menschen abgesehen