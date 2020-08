Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bewerbung ist bis 15. August möglich

Bereits zum fünften Mal suchen der Verein Greiz erleben und die Ostthüringer Zeitung in Greiz den Verein des Jahres.

Neben Hauptsponsor Jens Schott von Rewe wird die Aktion von weiteren Greizer Unternehmern und der OTZ unterstützt. Der Siegerverein wird so wieder 1000 Euro bekommen, die vier platzierten Vereine können ihre Vereinskasse mit je 250 Euro aufbessern.

Vereine können sich per E-Mail bewerben

Vereine können mitmachen, die ihren Sitz in Greiz haben oder aber deren Haupttätigkeitsbereich – unabhängig vom Sitz – in Greiz ist. Ab sofort können sich Vereine bewerben. Allerdings müssen sie Kriterien erfüllen. So muss der Verein mindestens sieben Mitglieder haben und gemeinnützig sein. Willkommen sind Vereine aus allen Bereichen, egal, ob Sport, Kultur, Soziales oder Wissenschaft.

Die Bewerbung sollte am besten per E-Mail geschickt werden, in der Vereinsname, Ansprechpartner plus Mailadresse sowie Vereinszweck oder Projekte stehen sollten. Noch bis zum 15. August ist die Anmeldung möglich.

Jury und Leser entscheiden

Danach wird eine Jury entscheiden, welche fünf Vereine aus allen Bewerbungen in die Endrunde gehen. Die Finalisten werden dann im September in der OTZ vorgestellt – jeweils eine komplette Seite räumen wir dafür ein.

Danach sind Sie, liebe Leser, gefragt: Sie sollen abstimmen. Jedes Jurymitglied kann zudem einen Verein mit 50 Punkten bewerten. Aus Leserstimmen und Jury-Punkten wird der Gewinner ermittelt.

Wann und wie der Sieger gekürt wird, steht noch nicht fest, wird aber noch bekannt gegeben. Dass die Siegerehrung im Rahmen des Neustadtfestes stattfindet, ist coronabedingt in diesem Jahr nicht möglich.

Bewerbungen gehen an den Verein Greiz erleben, Thomasstraße 1, 07973 Greiz, E-Mail greizerleben@gmail.com oder an die Ostthüringer Zeitung, Lokalredaktion Greiz, Burgplatz 10, 07973 Greiz, E-Mail greiz@otz.de.