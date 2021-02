Der Bieblacher Bach in Gera in Höhe Ortsausfahrt, Dornaer Straße, hat sich zu einem fast zwei Meter tiefen See gestaut. Derzeit sind die Untere Wasserbehörde, die Kriminalpolizei und der Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Weiße Elster/Saarbach vor Ort, um die Ursache zu klären und den Stau zu beheben.

Bieblacher Bach in Gera staut sich zu einem See

Bei einem regulären Kontrollgang nach größerer Schneeschmelze wurde Achim Prager, Ingenieur des Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Weiße Elster/Saarbach, am Dienstag auf den angestauten See im Bereich des Bieblacher Baches an der Dornaer Straße in Höhe Ortsausgang aufmerksam. Aber auch Anwohner hatten bereits die Feuerwehr und den Zweckverband Wasser/Abwasser am Dienstagabend unterrichtet, heißt es aus der Pressestelle der Stadt.