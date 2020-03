Bis zu 400 Tests am Tag in Greiz

Zwei weitere Menschen sind positiv auf Corona getestet worden. Wie das Landratsamt Greiz am Montagvormittag mitteilte, ist die Zahl der Infizierten im Landkreis auf 123 gestiegen. Und immer noch ist Greiz mit 66 Fällen am stärksten betroffen, gefolgt von Zeulenroda mit 17, Mohlsdorf und Langenwetzendorf mit je elf Corona-Fällen (Hohenleuben - 3, Berga - 2, Auma - 1)- Im MVZ-Dianovis-Labor in Greiz laufen die Tests auf mögliche Infizierungen auf Hochtouren.

„Wir haben derzeit eine Kapazität von 300-400 Untersuchungen täglich. Alle Mitarbeiter bei uns arbeiten mit größtem Engagement und höchster Motivation daran, eine zuverlässige Covid-19-Diagnostik sicherzustellen“, sagt Beate Hermann, Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie.

Die Proben kommen aus Krankenhaus, Notaufnahme und den Abstrichstützpunkten der Kassenärztlichen Vereinigung in Thüringen wie am Kreiskrankenhaus Greiz und dem Landratsamt. „Darüber hinaus werden auch die Abstriche aus den ärztlichen Praxen bei uns untersucht", berichtet die Medizinerin. Alle Proben würden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet und der Befund vorgelegt.

Parallel - Corona und Influenza

„Schon seit Ende Februar testet das Greizer Labor auf das Coronavirus Sars-CoV-2. Doch seit den letzten 14 Tagen hat sich das Probenaufkommen stetig erhöht“, sagt Beate Hermann. Etwa zwölf Prozent der Tests seien aktuell positiv, die Anzahl in etwa stabil. Es gebe viele Ärzte, die parallel auf Corona- und Influenza-Viren testen lassen würden, so Beate Hermann.

Corona gilt die volle Last

Die Influenza, also die Grippeerkrankung würde jedoch langsam abklingen. In den letzten Tagen jedenfalls habe es nur wenige positive Testergebnisse für eine Grippeerkrankung gegeben. „Nun bündeln wir unsere gesamten Ressourcen gegen die Corona-Virus-Pandemie“, sagt die Medizinerin.

Wie ein Test auf das Coronavirus verläuft

Das Virus befalle die tieferen Atemwege, vermehre sich aber in Nase und Rachen und werde dort ausgeschieden, erklärt die Medizinerin des MVZ Dianovis. Deshalb bestehe auch die Gefahr der Infektion für andere Menschen durch Übertragung. Aus Nase und Rachen werden mit Wattestäbchen Abstriche entnommen. „Die Tupfer landen in einer Flüssigkeit, aus der die RNA des Virus extrahiert werden kann“, erklärt Beate Hermann das Procedere. RNA ist ähnlich wie DNA ein aus Nukleotiden bestehender Strang, der die Erbinformation des Virus enthält. „Nachdem die RNA in einem enzymatischen Zwischenschritt in DNA umgeschrieben wurde, kann sie mit dem PCR-Verfahren, der Polymerase-Kettenreaktion, vervielfältigt werden“, so die Virologin. Der Vorgang, der auch im Greizer Labor automatisiert verläuft, müsse 30 bis 40 Mal durchgeführt werden. Insgesamt dauere die komplexe Untersuchung vier bis fünf Stunden, sagt Hermann. Mit Vor- und Nacharbeit eine zeitfressende Angelegenheit.

Für ein wahres Bild alle Menschen testen

Und doch können die bisherigen Tests nicht das gesamte Bild zeichnen, wie weit das Coronavirus schon gestreut hat. „Getestet wird ja erst, wenn die Symptome deutlich werden, also in der Regel erst nach fünf bis sieben Tagen. Es sind mehr Abstriche notwendig", sagt Beate Hermann. Eigentlich müssten alle getestet werden, um eine wahre Einschätzung der Lage abgeben zu können. Doch das scheitert an den mangelnden Ressourcen, technisch wie personell.

„Das Gesundheitssystem ist an seinen Grenzen, schon der Schutz der Mitarbeiter ist problematisch“, so die Medizinerin. Es fehle an Chemikalien, Desinfektionsmitteln, Schutzanzügen, Handschuhen. Dies zu beschaffen sei mühsam. Die Produktion laufe nur langsam. „Wir haben uns entsprechend vorbereitet, aber wenn die Sachen aufgebraucht sind, stehen wir auch vor dem Problem von Lieferengpässen“, sagt die Medizinerin. Doch im Moment sei es noch nicht notwendig zu improvisieren. Noch hat es im MVZ Dianovis genug Schutzanzüge, FFP2-Atemmasken, Schutzhandschuhe, Kittel und Brillen, um die Hochsicherheit beim Test der Proben zu gewährleisten. Doch fest steht: „Wenn kein Schutzmaterial da ist, können wir auch nicht testen“, sagt Beate Hermann.