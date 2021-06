Blumen für Greiz gestiftet

Greiz. Wer für die Farbtupfer in den Blumenkübeln der Stadt verantwortlich ist.

Schöne Farbtupfer sind im Stadtgebiet seit neustem zu finden. Denn Jan Käßmann, Inhaber der Firma Vogtlandblumen, schenkte der Stadt Greiz 60 Petunien zur Verschönerung der städtischen Pflanzflächen.

Es konnten damit am Markt, am Röhrenbrunnen, am Kronentor des Unteren Schlosses, am Westernhagenplatz, am Mausoleum, in Waldhaus im Tiergehege und auf dem Neuen Friedhof die Pflanzflächen verschönert werden. „Wir sind sehr dankbar dafür“, sagte Friedhofsverwalterin Sabine Pinks. Denn so ein Engagement sei nicht gerade selbstverständlich. „Geiz wird dadurch ein bisschen bunter und noch schöner.“