Böller in Stromkästen: Größere Stromausfälle in Zeulenroda-Triebes - Feuer greift über in Langenwetzendorf

Dreiste Vandalen und ein Feuer, das auf Tonnen, Holzelemente, ein Tor und eine Säule übergriff, meldet die Polizei aus dem Kreis Greiz.

Feuer greift über in Langenwetzendorf

Sonntag gegen 12.30 Uhr entzündeten bislang unbekannte Täter eine Papiertonne in Erbengrün. Das Feuer griff auf zwei weitere Plastiktonnen, mehrere Sichtschutzelemente aus Holz, eine Hausanschlusssäule der Energieversorgung und ein hölzernes Garagentor über. Die Polizei sucht Zeugen und bittet, diese sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Böller in Stromkästen explodieren lassen: Größere Stromausfälle

Sonntag gegen 0.30 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam mehrere Stromkästen in der Bauerfeindallee in Zeulenroda-Triebes. In ihnen brachten sie pyrotechnische Erzeugnisse zu Explosion. Durch den Schaden war die Stromversorgung in mehreren Straßen unterbrochen. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einbruch in Supermarkt gescheitert

Zwischen Samstag und Montag versuchten bislang unbekannte Täter, eine Tür eines Supermarktes in der Aumaischen Straße in Zeulenroda-Triebes unbefugt zu öffnen. Dabei scheiterten sie. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Greiz unter Tel.: 03661 6210 entgegen.

Kellerbrand im Greizer DDR-Museum: Schwierige Löscharbeiten für die Feuerwehr

Polizeibericht Gera: Weiterer Audi gestohlen - Einbrecher räumen in Amthorpassage Drogerie aus

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen