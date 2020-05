Greiz. 160 Liter gehen an das Greizer Landratsamt und 160 Liter an die Stadt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brenntag spendet 320 Liter Desinfektionsmittel

Christoph Lätzer (links) von Brenntag übergab gestern im Unteren Schloss der Stadt Greiz 160 Liter Desinfektionsmittel Ethanol 96 (hier im Bild) an den Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (rechts) und 160 Liter an das Landratsamt, welches von Abteilungsleiter Enrico Neunübel vertreten wurde. Das Desinfektionsmittel hat einen Wert von etwa 2000 Euro. Die Stadt will es unter anderem in der Verwaltung und in Kindergärten einsetzen. Christoph Lätzer ist Stadtratsmitglied und wusste daher um die Engpässe.