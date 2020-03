Zeulenroda-Triebes. Ehrenamtliche Hilfe wird rege nachgefragt in Zeulenroda-Triebes.

Brot, Butter, Blumen frei Haus in Zeulenroda

Kirsten Schlotzhauer hatte über die Zeitung am 14. März einen Aufruf gestartet, wonach sich ältere und immunschwache Menschen bei ihr melden und eine Bestellung für ihren Einkauf aufgeben könnten. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„So können wir alle gerade jenen Menschen helfen, die durch das Coronavirus besonders gefährdet sind“, hatte die engagierte Zeulenrodaerin ihre Motivation erklärt.

Die Zeitung fragte nun nach, wie der Einkaufsservice angelaufen ist. „Sehr gut. Es läuft alles sehr geregelt ab“, sagt Kirsten Schlotzhauer zwei Wochen nach ihrem Aufruf. Morgens erhält sie täglich Anrufe, dann macht sie sich auf den Weg und kauft ein. Vorwiegend werden Butter, Brot, Eier und Marmelade gewünscht. Auch Fisch wurde schon einmal bestellt, und ein Rentner wünschte sich mal einen Strauß Blumen, erzählt Kirsten Schlotzhauer, die sich darüber freut, dass ihr Angebot so gut genutzt wird. Natürlich erledigt sie die Einkäufe, die sie dann am Nachmittag den Senioren bringt, kostenlos.

Die Zeulenrodaerin ist der Meinung, dass jeder junge Mensch so etwas tun kann. „Haltet die Augen und Ohren in der Hausgemeinschaft, unter den Nachbarn offen“, ruft sie erneut zur Hilfsbereitschaft auf. „So können wir die Senioren schützen, die jetzt in dieser Zeit nicht unter die Leute zum Einkaufen gehen sollen“, sagt Kirsten Schlotzhauer.

Erreichbar ist sie unter Telefon 0176-66 85 90 37.