Bürgermeister der Stadt Greiz muss in Quarantäne

Gestern Nachmittag, gegen 15 Uhr, war es offiziell. Ein Mitarbeiter der Greizer Stadtverwaltung wurde positiv auf Corona getestet. Wie Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) mitteilte, müssen nun alle Mitarbeiter, die mit der betroffenen Person in Kontakt standen oder mit ihr in einer Sitzung saßen, in Quarantäne. Auch ein Test stehe eventuell an. „Es betrifft nicht die Kernverwaltung. Seit heute früh stehen wir mit dem Gesundheitsamt in Kontakt. Die betreffenden Mitarbeiter sind nun in Quarantäne und werden im Homeoffice arbeiten. Sie haben Unterlagen mitgenommen und werden per email oder Rückruf erreichbar sein“, sagt Schulze.

Alle Ausschüsse wurden vorerst abgesagt. Schulze hofft, dass alle Mitarbeiter bis Mittwoch zurückkehren können. „Ich hoffe, dass keiner weiter hinzukommt. Wir haben alle Hygienevorschriften eingehalten. Alle die in Quarantäne müssen sind bis jetzt symptomfrei.“

Das Rathaus der Stadt sei nicht geschlossen, es betreffe nur die entsprechende Abteilung.