Bürgerstiftung Greiz organisiert Spendenaktion für Flutopfer

Greiz. Mit gezielten Spenden sollen die Greizer helfen können. Später will man zeigen, wohin das Geld ging.

Greiz war vom Hochwasser 2013 selbst hart getroffen worden. „Daher wollen wir den im Juli 2021 vom Hochwasser Geschädigten gezielte Hilfe ermöglichen. Wir haben 2013 mit 45.000 Euro sowie 2020 im Märchenwald Wünschendorf mit 11.000 Euro unter Beweis gestellt, dass wir Spenden zielgenau umsetzen können. Hier kam jeder Cent bei Betroffenen an“, mit diesen Worten wird Torsten Röder, Präsident des Freundeskreises Bürgerstiftung Greiz, in einer Mitteilung zitiert, mit der man nun für Spenden für die aktuell vom Hochwasser betroffenen Menschen bittet. Sei es in Sowohl in Ost-Sachsen (O-SA), dem Berchtesgadener Land (BGL), in Nordrhein-Westfalen (NRW) oder Rheinland-Pfalz (RP).

Die Bürgerstiftung bietet die Option sogenannter Zielspenden für Familien, Firmen oder Einrichtungen, informiert Röder. Dafür müssen auf der Überweisung neben den Kennwort „HW21“ zunächst das Bundesland als Abkürzung, der betroffene Ort und die Telefonnummer oder Adresse Familie oder Einrichtung, an die die Spende gehen soll, stehen. Auch für gestrandete Tiere kann man spenden, dann mit dem Stichwort „HW21-Bundeslandabkürzung-Tierhilfe.“ Die Bürgerstiftung will dann Kontakt zu Tierkliniken und Co. aufnehmen.

In Sachsen will man sich wie bereits 2013 der Hilfe der Bürgerstiftung Dresden versichern, die durch die Elbe-Flut 2002 bundesweit bekannt wurde. Auch in den anderen Bundesländern will man auf die Kooperation mit Bürgerstiftungen vor Ort oder eben die direkte Hilfe setzen. Wie bei den vergangenen Spendenaktionen will die Bürgerstiftung im Anschluss berichten, wohin das Geld ging. Bis 200 Euro gilt der Überweisungsträger als Spendenquittung gegenüber dem Finanzamt. Damit diese bei größeren Spenden ebenfalls möglich sind, braucht es Namen und die vollständige Adresse der Spender auf der Überweisung.

Das Spendenkonto: IBAN: DE52 8305 0000 0014 2608 67 bei der Sparkasse Gera-Greiz.