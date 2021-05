Bundesnotbremse fällt im Landkreis Greiz am Montag

Greiz Nach langer Zeit werden für die Einwohner wieder Lockerungen möglich. Unter anderem kann die Außengastronomie starten.

Greiz. Die Bundesnotbremse tritt im Landkreis Greiz am Montag außer Kraft. Nachdem die Inzidenz auch am fünften Werktag in Folge, dem Samstag, unter der 100er-Grenze lag (48,3 am Samstag, 0 Uhr) können ab Montag - Sonntag ist ein Karenztag - verschiedene Lockerungen eintreten. Das bestätigt das Thüringer Gesundheitsministerium am Samstagmittag auch auf seiner Internetseite.

Damit fällt beispielsweise die Ausgangssperre weg, auch die Außengastronomie kann mit Auflagen wieder öffnen. Gleiches gilt für den Einzelhandel und beispielsweise Ferienhäuser.